Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Bei der Aktie des Tübinger Impfstoff-Entwicklers CureVac gehe es auch am heutigen Mittwoch weiter nach oben. Das Papier profitiere dabei von der Meldung, dass CureVac gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline weitere mRNA-Impfstoffe entwickeln wolle, die vor mutierten Varianten des Coronavirus schützen würden."Diese neue Kooperation baut auf unseren bestehenden Verbindungen mit CureVac auf", habe GlaxoSmithKline (GSK)-Chefin Emma Walmsley laut einer Mitteilung von Mittwoch gesagt. "Sie steht dafür, dass wir unsere wissenschaftliche Expertise in mRNA und der Impfstoffentwicklung vereinen, um die Entwicklung von neuen Covid-19-Impfstoffen zu beschleunigen."Außerdem wolle der britische Konzern noch in diesem Jahr 100 Millionen Dosen des ersten CureVac-Impfstoffs CVnCoV herstellen, der sich aktuell in klinischen Tests der Phase-2b/3 befinde und in den nächsten Monaten zugelassen werden könnte.Um einen breiteren Schutz gegen mehrere Corona-Varianten zu bieten und gegebenenfalls auch für künftige vorzusorgen, würden CureVac und GSK auf Basis des ersten Vakzins weitere Impfstoffkandidaten entwickeln wollen. Der britische Pharmakonzern habe im Rahmen der Kooperation eine Vorauszahlung von 75 Millionen Euro geleistet - und weitere 75 Millionen Euro, die von bestimmten Meilensteinen abhängen würden.Bei CureVac habe sich "Der Aktionär" in Ausgabe 03/2021 mit einem Abstauberlimit bei 74,00 Euro auf die Lauer gelegt. Dieses sei vergangene Woche ausgelöst worden."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich - Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFX