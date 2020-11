Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

56,99 EUR +9,36% (12.11.2020, 16:58)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

57,68 USD +12,70% (12.11.2020, 16:42)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (12.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Der in Tübingen erforschte Impfstoffkandidat der Firma CureVac gegen Corona sei auch bei einer Temperatur von plus fünf Grad mindestens drei Monate lang haltbar. Das habe das biopharmazeutische Unternehmen am Donnerstag in Tübingen mitgeteilt. Zudem bleibe CVnCoV, wie die Flüssigkeit heiße, bei Raumtemperatur bis zu 24 Stunden als gebrauchsfertiger Impfstoff stabil."Das dürfte eine dezentrale Aufbewahrung des Impfstoffes erleichtern und breit angelegte Impfanstrengungen in der aktuellen Pandemie unterstützen", habe Produktionsvorstand Florian von der Mülbe erklärt. CureVac habe angekündigt, dass die Stabilitätsstudie fortgesetzt werde, um die Möglichkeiten für eine längere Haltbarkeit des kommerziellen Produkts zu untersuchen.Das Unternehmen habe im Juni 2020 eine klinische Phase-1-Studie mit CVnCoV in klinischen Studienzentren in Deutschland und Belgien begonnen. Ende September 2020 sei der Impfstoffkandidat in einer klinischen Studie der Phase 2a in Peru und Panama gestartet. Dort seien die klinischen Untersuchungen auf ältere Erwachsene ausgedehnt worden. CureVac plane, die zulassungsrelevante klinische Studie der Phase 2b/3 bis Ende 2020 einzuleiten.Das Mainzer Unternehmen BioNTech und Pfizer seien schon einen Schritt weiter. Sie hätten kürzlich bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Ein Antrag auf Zulassung in den USA könnte möglicherweise bereits kommende Woche kommen. Auch in Europa solle eine Zulassung angestrebt werden. Pfizer habe im September darauf hingewiesen, man habe Daten, die nahegelegt hätten, dass der Impfstoff auch bei normaler Kühlschrank-Temperatur (zwischen zwei und acht Grad) bis zu fünf Tage stabil bleibe."Der Aktionär" hat die CureVac-Aktie bei 41,00 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.11.2020)Mit Material von dpa-AFX