Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

52,98 EUR -14,56% (01.07.2021, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

73,48 USD +8,92% (30.06.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (01.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Entsetzt würden die Anleger am Donnerstagmorgen auf endgültige Studiendaten von CureVac für deren Corona-Impfstoffkandidaten reagieren. Im frühen Handel breche die Aktie um 21% auf 50 Euro ein. Die endgültigen Daten zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs lägen vor und sie seien sehr enttäuschend.Der Impfstoffkandidat zeige laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48% gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg, habe CureVac bekanntgegeben. In der Mitte Juni veröffentlichten Zwischenanalyse sei von einer vorläufigen Wirksamkeit von 47% gegen eine Covid-19-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" die Rede gewesen. Damit sei der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Impfstoffe.In der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren habe der Impfstoff laut der Mitteilung eine Wirksamkeit von 53% gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und eine Wirksamkeit von 77% gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf gezeigt. Einen vollständigen Schutz habe es in dieser Altersgruppe vor einem Krankenhausaufenthalt oder Tod gegeben. "Die Daten für die über 60-Jährigen innerhalb der Studie waren nicht ausreichend, um eine Wirksamkeit bestimmen zu können", habe CureVac-Sprecherin Sarah Fakih gesagt.Das Tübinger Unternehmen werde am Donnerstag um 10 Uhr in einer Pressekonferenz detailliert über die Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie berichten.(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: CureVac.