Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (17.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Gute Nachrichten am Sonntag in Bezug auf die baldige Bereitstellung von ausreichend Impfstoff: Bayer erwäge nach erfolgter Zulassung des CureVac-Impfstoffes CVnCoV in die Produktion einzusteigen. Das Produktionsnetzwerk des Leverkusener Konzerns könnte das Spiel verändern und das Tempo beim Impfprozess in Deutschland deutlich beschleunigen.Anfang Januar hätten Bayer und CureVac einen Kooperations- und Servicevertrag geschlossen. CureVac sitze schon seit längerem an der Entwicklung des Corona-Impfstoffes CVnCoV, für den Mitte Dezember die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie begonnen habe. Mit ersten Ergebnissen rechne CureVac Ende des ersten Quartals 2021. Für den Fall einer Zulassung habe sich die EU-Kommission für die EU-Staaten 405 Mio. Dosen gesichert.Bayer solle nun bei aufwendigen Arbeiten für die Zulassung und für die dafür nötige Studie mitmachen und zudem die Lieferketten im Blick haben. Dass der Leverkeusener Konzern auch die Produktion übernehme, sei im Vertrag nicht enthalten. Zudem bleibe CureVac der Inhaber einer Marktzulassung. Bayer hätte aber die Option, Inhaber der Zulassung in bestimmten Märkten außerhalb Europas zu werden.Die CureVac-Aktie im Zuge der jüngsten heftigen Korrektur mit einem Gewinn von 58,5% ausgestoppt worden. Auch wenn die jüngsten präklinischen Daten sehr vielversprechend seien, sei die Bewertung des Tübinger Unternehmens auf dem aktuellen Niveau schon sportlich, zumal es im Zeitplan deutlich hinter den Konkurrenten BioNTech und Moderna liege, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link