Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

80,97 EUR +14,87% (07.01.2021, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

100,30 USD +15,49% (07.01.2021, 15:54)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die Aktie von CureVac kenne am heutigen Donnerstag fast kein Halten. Am Nachmittag liege das Papier auf der Handelsplattform Tradegate gut 19 Prozent im Plus bei 84,00 Euro. Das Papier profitiere dabei von guten News. Wie heute offiziell bekannt geworden sei, werde das Tübinger Biotech-Unternehmen zukünftig mit Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) bei seinem Corona-Impfstoff-Projekt zusammenarbeiten.CureVac hoffe durch die Kooperation mit dem Pharmakonzern Bayer, seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können. "Wir hoffen, dass unser Impfstoff Mitte des laufenden Jahres oder im dritten Quartal zugelassen wird und eingesetzt werden kann", habe der CureVac-Sprecher Thorsten Schüller der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag) gesagt. Noch sei offen, ob Bayer neben der Hilfe zur marktreifen Entwicklung auch die Herstellung des Impfstoffs mit übernehme, habe es geheißen. Eine Produktion des Impfstoffs sei nicht Teil des aktuellen Kooperationsvertrags. Bayer habe jedoch zugesagt, zu prüfen, ob es möglich wäre, das Vakzin in seinen Produktionsanlagen herzustellen, so der Sprecher.CureVac habe am Donnerstag den Abschluss eines Kooperations- und Servicevertrags mit dem Pharmakonzern Bayer bekannt gegeben. CureVac sitze schon seit längerem an der Entwicklung eines Impfstoffes, dessen Marktzulassung aber noch nicht absehbar sei. Bayer solle nun bei aufwendigen Arbeiten für die Zulassung und für die dafür nötige Studie mithelfen und zudem die Lieferketten im Blick haben.Die Aktie von CureVac sei im Zuge der jüngsten heftigen Korrektur mit einem Gewinn von 58,5 Prozent ausgestoppt worden. Würden weitere positive News folgen, könnte das Papier durchaus wieder in Fahrt kommen. Allerdings ist die Bewertung auch nach der Korrektur mittlerweile schon sehr hoch, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur CureVac-Aktie. (Analyse vom 07.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link