Kurzprofil Cummins Inc.:



Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) ist ein Unternehmen mit Sitz in Columbus (US-Bundesstaat Indiana), das Energieversorgungssysteme sowie eine Vielzahl an Motoren gestaltet, herstellt, verkauft und wartet. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktreihe an Dieselmotoren für den Schwerlastkraftmarkt, für Lieferfahrzeuge des Stadtverkehrs, Busse, Landwirtschafts- und Schifffahrtsmaschinen sowie für die Bergbau-, Eisenbahn- und Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der US-Konzern Anbieter von Filtersystemen und motorenbasierten Energieerzeugungssystemen wie Wechselstrommaschinen, Generatoren, Transferschalter und Schaltapparaten. Cummins besitzt Betriebs- und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. (06.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cummins-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Cummins sei vor allem als Hersteller von Diesel-Motoren bekannt. Doch das US-Unternehmen habe große Ambitionen in Sachen Wasserstoff - das unterstreiche sowohl die Übernahme des Pure-Players Hydrogenics als auch die Beteiligung an Loop Energy. Cummins erhalte nun auch Unterstützung von politischer Seite.Das Office für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (EERE), ein Teil des Energieministeriums der Vereinigten Staaten (Department of Energy, DOE) habe Cummins für die kontinuierliche Arbeit zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Brennstoffzellen-Antriebsstranglösungen für Schwerlastanwendungen insgesamt 7 Millionen Dollar zugesagt.Die Amerikaner hätten sich mit der Übernahme von Hydrogenics und der Beteiligung an Loop Energy den Zugriff auf wichtige Technologien gesichert. So würden beispielsweise Brennstoffzellen von Hydrogenics den Wasserstoff-Zug Coradia iLint von Alstom antreiben.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link