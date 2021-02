Tradegate-Aktienkurs Cummins-Aktie:

202,00 EUR -0,98% (10.02.2021, 16:24)



NYSE-Aktienkurs Cummins-Aktie:

244,90 USD -0,03% (10.02.2021, 16:27)



ISIN Cummins-Aktie:

US2310211063



WKN Cummins-Aktie:

853121



Ticker-Symbol Cummins-Aktie Deutschland:

CUM



NYSE-Symbol Cummins-Aktie:

CMI



Kurzprofil Cummins Inc.:



Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) ist ein Unternehmen mit Sitz in Columbus (US-Bundesstaat Indiana), das Energieversorgungssysteme sowie eine Vielzahl an Motoren gestaltet, herstellt, verkauft und wartet. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktreihe an Dieselmotoren für den Schwerlastkraftmarkt, für Lieferfahrzeuge des Stadtverkehrs, Busse, Landwirtschafts- und Schifffahrtsmaschinen sowie für die Bergbau-, Eisenbahn- und Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der US-Konzern Anbieter von Filtersystemen und motorenbasierten Energieerzeugungssystemen wie Wechselstrommaschinen, Generatoren, Transferschalter und Schaltapparaten. Cummins besitzt Betriebs- und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt. (10.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cummins-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) unter die Lupe.Der Dieselmotorenhersteller mausere sich still und heimlich zur Wasserstoff-Perle. Neben Wasserstoff-Trucks wolle der US-Konzern nun auch eine Fähre mit Brennstoffzellen-Antrieb entwickeln. Zudem habe das S&P 500-Unternehmen Anfang Februar starke Quartalszahlen präsentiert und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Und auch beim Ausblick habe Cummins punkten können.Zudem treibe der Konzern seine Aktivitäten im Geschäftsfeld "Neue Energien" weiter voran: Nachdem das Unternehmen bereits mit der TRATON-Tochter Navistar an einem Wasserstoff-Truck forsche, habe Cummins zuletzt bekanntgegeben, das die Brennstoffzellenmodule des Unternehmens zukünftig in einer Fähre mit Brennstoffzellen-Antrieb zum Einsatz kommen würden.Dank dieses starken Newsflows habe die Cummins-Aktie in den vergangenen Handelstagen deutlich zulegen können und steuere nun wieder das Rekordhoch bei 254,13 USD an. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cummins-Aktie: