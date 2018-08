Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Dieselgate, Fahrverbote, dicke Luft - selten habe die Frage der Mobilität derart auf dem Prüfstand gestanden wie im Jahr 2018. Und das sei auch gut so. Denn die Mobilitätswende hin zu sauberen Antriebsformen müsse schnell umgesetzt werden, um Klimaschutzziele zu erreichen und die Luft in den Ballungszentren deutlich zu verbessern. Oft würden die politischen Debatten zu diesem Thema aber knallhart an der Realität vorbeiführen.CropEnergies fokussiere sich auf Bioethanol mit Koppelprodukten. Entsprechend hoch sei die Abhängigkeit vom Ethanolpreis. Dieser habe sich zuletzt stabilisieren können. Ein anziehender Kurs für den Alkohol, der dem Benzin beigemischt werde, dürfte das Geschäft der Südzucker-Tochter wieder beleben. Trotzdem habe CropEnergies zum Auftakt des Geschäftsjahres 2018/19 mildere Töne angeschlagen: Sowohl auf der Umsatz- als auch EBITDA-Seite habe das Unternehmen eine Korrektur nach unten vornehmen müssen.Aktuell beläuft sich die Börsenbewertung von CropEnergies auf rund 428 Mio. Euro - de facto sei das Unternehmen mit dem 0,5-Fachen des in Aussicht gestellten Jahresumsatzes bewertet. Dies unterstreiche den Pessimismus, der mittlerweile im Aktienkurs eingepreist sei. Eine spürbare Verbesserung des Bioethanol-Preisniveaus sollte auch der CropEnergies-Aktie wieder Schwung verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CropEnergies-Aktie:Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:4,775 EUR +1,27% (27.08.2018, 13:04)