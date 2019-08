Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

13,194 EUR +2,25% (08.08.2019, 15:45)



NASDAQ-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

15,2773 USD +5,87% (08.08.2019, 15:33)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

20,08 CAD +5,24% (08.08.2019, 15:34)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker-Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (08.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker-Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) unter die Lupe.Was für eine Woche im Cannabis-Sektor. Am Freitag sei Aphria mit top Quartalszahlen gestartet, in der laufenden Wochen seien Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals und jetzt auch noch Cronos Group gefolgt. Die Cronos Group-Aktie lege im vorbörslichen Handel um mehr als acht Prozent zu.Cronos habe in Q2 ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis erzielt. Wie Cronos bekannt gegeben habe, habe es begünstigt durch Sondereffekte einen Gewinn von 251 Mio. Kanadische Dollar (CAD) oder 22 Cent je Aktie erzielt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum seien es noch lediglich 762.000 CAD gewesen. Damit hätten die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen werden können. Diese hätten einen Verlust in Höhe von 3 CAD je Aktie erwartet. Der Umsatz sei auf 10,2 Mio. CAD gestiegen, was im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum mehr als einer Verdreifachung entspreche. Hier sei im Vorfeld nur ein Umsatz von 7,3 Mio. CAD erwartet worden. Die verkaufte Produktion habe von 477 Kilogramm vor einem Jahr auf 1.584 Kilogramm erhöht werden können.Gelinge es der Cronos Group-Aktie nun, die 200-Tage-Linie bei gut 20 CAD nachhaltig zu knacken, wäre dies ein klares positives Signal für das Papier. DER AKTIONÄR sehe das gegenwärtige Niveau als langfristig hochinteressant.Insgesamt bleibe festzuhalten, dass die jüngsten Quartalszahlen bei den Cannabis-Aktien ein ganz klares positives Signal geben würden. Können die Unternehmen diesen Trend fortsetzen und schreitet die weltweite Legalisierung in den nächsten Jahren weiter voran, dürfte die Branche noch ordentlich Luft nach oben haben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Cronos Group-Aktie: