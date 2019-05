Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (06.05.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Owen Bennett von Jefferies & Co seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabis-Sektor überarbeiten die Analysten von Jefferies & Co die Bewertungsmodelle.Analyst Owen Bennett reduziert das Kursziel für Cronos Group Inc. von 17,00 auf 15,00 CAD. Im Vergleich zur Peer Group bleibe der Titel unattraktiv.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer Cronos Group-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "underperform" ein.Börsenplätze Cronos Group-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:14,46 Euro -1,89% (06.05.2019, 15:44)