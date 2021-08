SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

9,368 CHF +2,88% (02.08.2021, 16:46)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (02.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Das Q2-Zahlenwerk sei gemischt ausgefallen. Während das EBT trotz schlechter als erwarteter Nettoerträge über den Erwartungen gelegen habe, habe das Nettoergebnis, aufgrund einer höher als erwarteten Steuerbelastung, die Erwartungen verfehlt. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) hätten nach Ansicht des Analysten auf einem soliden Niveau gelegen. Für das laufende Jahr rechne die Credit Suisse mit weiteren Auflösungen von Kreditrisikovorsorge sowie einer anhaltend deutlich erhöhten Steuerbelastung. Zudem gehe die Bank davon aus, dass nach der Kapitalerhöhung infolge des Zahlungsausfalls des US-Hedge-Fonds die harte Kernkapitalquote für das Gesamtjahr bei mindestens 13% und die Leverage Ratio bei mindestens 4% liegen werde. Lennertz halte dies für realistisch. Saisonal bedingt rechne er in Q3 2021 mit einem Rückgang der Kundenaktivität in der Investment Bank. Der Analyst reduziere teilweise seine Prognosen (EPS 2021e: 0,34 (alt: 0,51) CHF; DPS 2021e: unverändert 0,10 CHF; EPS 2022e: 1,36 (alt: 1,41) CHF; DPS 2022e: unverändert 0,20 CHF).Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Credit Suisse-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 10,00 auf 9,50 CHF gesenkt. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:8,65 EUR +2,46% (02.08.2021, 17:00)