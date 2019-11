- Schweiz: Angesichts des verhaltenen weltwirtschaftlichen Wachstums rechnen die Ökonomen der Credit Suisse in der Schweiz mit einem BIP-Wachstum von 1,4%. Sollte die Konjunktur in der Eurozone anziehen, könnte der überbewertete Schweizer Franken gegenüber dem Euro an Boden verlieren.



- China: Die Regierung dürfte das Wachstumsziel bei 5,9% festlegen, was einem Rückgang gegenüber 2019 entspreche. Sofern der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht eskaliere - wovon die Ökonomen in ihrem Basisszenario ausgehen würden - sei zu erwarten, dass die chinesischen Behörden nur eine begrenzte Abwertung des Renminbi zulassen würden.



- Japan: Die Olympischen Sommerspiele 2020 würden für eine positive Dynamik sorgen und die japanische Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte beflügeln. Insgesamt dürfte sich das BIP-Wachstum jedoch auf 0,4% verlangsamen; die für das globale Verarbeitende Gewerbe erwartete Trendwende sollte den Rückgang aber begrenzen. Der Yen dürfte von seiner Unterbewertung gegenüber dem US-Dollar profitieren.



Ausblick für die Finanzmärkte



- Aktien würden weiterhin einen attraktiven Renditevorteil gegenüber den meisten Anleihen aufweisen. Auf Sektorebene bevorzugen die Strategen der Credit Suisse die Informationstechnologie als einen der wenigen wachstumsstarken Bereiche. Der Finanzsektor sei ebenfalls attraktiv, da es aufgrund der erwarteten Verbesserung des zyklischen Ausblicks im ersten Halbjahr 2020 zu einer weiteren Umschichtung in diesen Sektor kommen dürfte.



- Bei den Fixed-Income-Anleihen würden die Renditen vieler erstklassiger Anleihen im Jahr 2020 und darüber hinaus höchstwahrscheinlich negativ sein. Allerdings dürfte eine Reihe von Segmenten mittlerer Qualität mit besseren Renditen aufwarten. Die meisten Schwellenländeranleihen in Hartwährung dürften ebenfalls solide Renditen erzielen.



- Rohstoffe hätten sich im vergangenen Jahr unterschiedlich entwickelt, wobei zyklische Rohstoffe (wie beispielweise Öl oder Kupfer) durch die sich verlangsamende Industrieproduktion besonders stark in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Für die Zukunft würden die Analysten mit einer Verringerung solcher Divergenzen rechnen. Während der Goldpreis voraussichtlich in eine Konsolidierungsphase eintreten werde, könnte den Ölpreisen eine weitere Abschwächung bevorstehen, bevor sie sich wieder erholen würden.



- Bei den alternativen Anlagen dürften die meisten Immobilienanlagen auch weiterhin leicht positive Renditen erzielen. Die Strategen der Credit Suisse bevorzugen Direktinvestitionen in Immobilien, da die niedrigeren Zinsen noch nicht vollständig eingepreist sind.



Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer bei der Credit Suisse, kommentiert: "In einem Umfeld, das über längere Zeit von niedrigen Zinsen geprägt bleibt, können sich Anleger mittels einer Multi-Asset-Strategie die in risikoarmen Märkten noch vorhandenen Nischen mit Wertpotenzial zunutze machen. Gleichzeitig lassen sich die erwarteten Renditen durch Anlagen in Aktien und das Engagement in weniger konventionellen Fixed-Income-Anlagen steigern. Unseres Erachtens dürfte sich ein solcher Ansatz in 2020 als lohnend erweisen." (27.11.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Anleger werden auch 2020 mit zahlreichen unvorhergesehenen Ereignissen und unerwarteten Marktschwüngen konfrontiert sein, so die Experten der Credit Suisse.Insgesamt sollten sich die Weltwirtschaft und Risikoanlagen laut dem Credit Suisse Investment Outlook 2020 aber weiterhin als widerstandsfähig erweisen. Die Ökonomen der Credit Suisse erwarten ein moderates Weltwirtschaftswachstum von 2,5% und erachten eine Rezession als unwahrscheinlich. Angesichts des schwächeren Wachstums rechnet die Credit Suisse an den wichtigen Aktienmärkten mit verhaltenen Renditen im einstelligen Bereich.Ein polarisierender US-Präsidentschaftswahlkampf, Margendruck, hohe Unternehmensschulden und kaum mehr Zinssenkungen durch die wichtigen Notenbanken - ganz zu schweigen von unerwarteten politischen Entwicklungen - würden die Anleger in 2020 auf die Probe stellen. Selbst wenn der Handelskonflikt zwischen den USA und China abflaue und die Unsicherheit über den Brexit abnehme, würden Anlagen im nächsten Jahr eine umsichtige Portfoliodiversifizierung erfordern, um Zusatzrenditen zu erwirtschaften.Nannette Hechler-Fayd'herbe, Chief Investment Officer International Wealth Management und globale Leiterin Economics & Research bei der Credit Suisse, sagt: "Wir rechnen mit einem moderaten Wirtschaftswachstum, weiterhin recht lockeren Liquiditätsbedingungen und nachlassenden geopolitischen Spannungen. Da sich der Handelsstreit zwischen den USA und China entspannen sollte, dürfte sich das Geschäftsklima aufhellen und dadurch wachstumsorientierten Sektoren und Aktien Auftrieb verleihen."Ausblick für die wichtigen Volkswirtschaften und Währungen- Eurozone: Eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone sei unwahrscheinlich, doch das robuste Kreditwachstum dürfte die anhaltende wirtschaftliche Expansion unterstützen, wobei das prognostizierte BIP-Wachstum bei 1% liege. Konjunkturprogramme, fiskalische Anreize und eine nachlassende Brexit-Unsicherheit sollten den Euro stützen.