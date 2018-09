SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 14,415 -0,38% (17.09.2018, 11:19)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (17.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Rießelmann und Bernhardt Weininger, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Die schweizerische Aufsichtsbehörde FINMA habe im Rahmen zweier Enforcement-Verfahren gegen Credit Suisse Mängel im Bereich der Geldwäschebekämpfung festgestellt (u.a. Sorgfaltspflichten im Kontext mutmaßlicher Korruptionsfälle bei FIFA, Petrobas und PDVSA sowie bei der Geschäftsbeziehung zu einer politisch exponierten Person). Hierdurch würden sich aber keine finanziellen Belastungen (aber: Nachbesserungen gefordert) sowie keine Auswirkungen auf die Einschätzung der Analysten zu dem Wertpapier ergeben.Ferner habe CEO Thiam in einem Interview mit der NZZ (15.09.) für die nächsten Geschäftsjahre (2019 u. 2020) ein EBT in Höhe von 5 bis 6 Mrd. CHF als realistisch eingeschätzt. Im abgelaufenen Quartal hätten sie die Ergebniskenngrößen sowie die Nettomittelzuflüsse überzeugen können. Mit Blick auf H2/2018 zeige sich Credit Suisse vor allem hinsichtlich des Wachstumspotenzials der Vermögensverwaltung positiv.Markus Rießelmann und Bernhardt Weininger, Aktienanalysten von Independent Research, bewerten die Credit Suisse-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von 20,00 auf 19,00 CHF gesenkt worden. (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:12,76 EUR -0,55% (17.09.2018, 09:15)