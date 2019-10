Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



10,69 EUR -1,79% (02.10.2019, 16:23)



11,725 CHF -1,35% (02.10.2019, 16:09)



CH0012138530



876800



CSX



CSGN



CSGKF



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (02.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Schweizer Franken bleibt Berichtswährung: Im Zuge der Veröffentlichung der 4Q18-Ergebnisse habe Credit Suisse bekannt gegeben, in Erwägung zu ziehen, seine Berichtswährung von CHF auf USD zu ändern. Der Verwaltungsrat habe nun beschlossen, dass Credit Suisse ihre Finanzergebnisse weiterhin in CHF ausweisen werde.Änderung der Absicherungsstrategie führe zu höherem Nettozinsertrag: Credit Suisse werde die aus Betriebsrisiken bestimmten RWA (2Q19: CHF 70,5 Mrd. bzw. 24% der Gesamt-RWA) ab dem 4Q18 in USD statt wie bislang in CHF berechnen. Dies werde zu einem Anstieg des Anteils des in USD abgesicherten CET1-Kapitals der Gruppe, wodurch sich voraussichtlich der Nettozinsertrag erhöhen werde. Mit einem ersten Beitrag werde im 4Q19 gerechnet. Basierend auf dieser Absicherungsstrategie und den aktuellen marktimplizierten Terminkursen werde der Anstieg des Nettozinsertrags auf rund USD 250 Mio. pro Jahr geschätzt, was einer ROTE-Erhöhung im Jahr 2020 von rund 50 Bp entspreche.Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen: Der um jährlich rund USD 250 Mio. höhere Nettozinsertrag entspreche einer Steigerung um 3% und einer Zunahme des Vorsteuergewinns um 5% gegenüber der Analystenprognosen für das Geschäftsjahr 2020E (unter ansonsten gleichen Bedingungen). Der voraussichtliche ROTE-Anstieg um rund 50 Bp im Jahr 2020 entspreche der Analystenschätzung (und der des Konsens) von 9%.Nächster Kursimpuls: 3Q19-Ergebnisse am 30. Oktober 2019Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link