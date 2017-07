SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

15,06 CHF -0,46% (31.07.2017, 14:56)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (31.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) von 15 CHF auf 16 CHF.Das Nettoergebnis habe mit 303 (Vj.: 170) Mio. CHF in Q2/2017 der Analystenprognose von 302 Mio. CHF entsprochen. Demgegenüber habe das EBT mit 582 (Vj.: 199) Mio. CHF die Analystenerwartung (430 Mio. CHF) deutlich übertroffen. Dank der abgeschlossenen Kapitalerhöhung habe sich die harte Kernkapitalquote nach Basel III zum 30.06.2017 auf 13,3% verbessert (31.03.2017: 11,7%). Das Finanzinstitut habe erneut Fortschritte auf der Kostenseite verbuchen können. Die bereinigten operativen Aufwendungen (zu konstanten Wechselkursen) seien um 8% y/y (-3% q/q) zurückgegangen und hätten damit das niedrigste Q2-Niveau seit vier Jahren erreicht.Des Weiteren zahle sich die - wenn auch im Vergleich zur UBS Group zeitlich spätere - Fokussierung auf die Vermögensverwaltung aus. In H1/2017 hätten hier insgesamt Nettomittelzuflüsse von 22,8 Mrd. CHF verzeichnet werden können, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Zudem würden sich die Bruttomargen auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegen.Rießelmann habe seine Ergebniserwartung für 2018 auf 1,18 (alt: 1,09) CHF/Aktie erhöht.Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:13,295 EUR -0,49% (31.07.2017, 12:16)