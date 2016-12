SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 15,35 +0,13% (23.12.2016, 09:52)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (23.12.2016/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Der Vergleich schütze die Credit Suisse vor möglichen Zivilklagen des US-Justizministeriums (DoJ) in Verbindung mit der Verbriefung, dem Underwriting und der Emission von mit Wohnhypotheken besicherten Wertpapieren (Residential Mortgage-Backed Securities, RMBS). Im Rahmen des Vergleichs zahle die Credit Suisse eine zivilrechtliche Geldbuße von USD 2,48 Mrd. an das DoJ. Die abschließenden Dokumente zu dem Vergleich müssten noch ausgehandelt werden, außerdem müsse der Vergleich noch vom Verwaltungsrat der Credit Suisse genehmigt werden. Neben der Geldbuße müsse die Credit Suisse Verbraucher in den nächsten fünf Jahren mit insgesamt USD 2,8 Mrd. entschädigen.Q4/2016 werde durch einen Vorsteueraufwand von rund USD 2 Mrd. belastet, d. h., die Credit Suisse habe ca. USD 0,5 Mrd. für die zivilrechtliche Geldbuße zurückgestellt.Der Analyst beurteile den RMBS-Vergleich zwischen der Credit Suisse und dem DoJ positiv. Allerdings sei die Gesamtsumme, die die Credit Suisse zahlen müsse, aufgrund der Entschädigungen für die Kunden höher als erwartet. Die zivilrechtliche Geldbuße von USD 2,5 Mrd. entspreche seinen Schätzungen, wegen der Entschädigungen an die Kunden würden die Zahlen der Credit Suisse in der Strategic Resolution Unit jedoch in den nächsten fünf Jahren mit jeweils durchschnittlich USD 0,56 Mrd. belastet. Der Analyst werde diesen negativen Effekt in seinen Prognosen berücksichtigen. Daneben stünden noch verschiedene andere Rechtsstreitigkeiten aus.