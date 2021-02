Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Crédit Agricole CIB:



Crédit Agricole CIB (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) ist die Corporate und Investment Bank der Crédit Agricole Gruppe. Gemessen an der Bilanzsumme ist die Crédit Agricole weltweit die achtgrößte Bank (The Banker, Juli 2014). Das Angebot der Crédit Agricole CIB umfasst eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen aus fünf Hauptgeschäftsbereichen: Client Coverage & International Network, Global Investment Banking, Structured Finance, Global Markets, Debt Optimisation & Distribution. Durch ihr Netzwerk mit Präsenzen in den wichtigsten Ländern Europas, Amerikas, Asiens und im Nahen Osten unterstützt die Bank Kunden in großen internationalen Märkten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crédit Agricole-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der französischen Bank Crédit Agricole (ISIN: FR0000045072, WKN: 982285, Ticker-Symbol: XCA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CRARF) unter die Lupe.Die französische Großbank Crédit Agricole sei besser durch das Corona-Jahr gekommen als erwartet. Der Überschuss sei 2020 zwar deutlich gesunken, doch Experten hätten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die Aktie gehöre heute mit einem Aufschlag von rund vier Prozent zu den Gewinnern im europäischen Banken-Sektor.Konkret sei der Gewinn um 44 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gesunken. Analysten hätten noch stärkere Einbußen befürchtet. Hauptgrund dafür sei eine hohe Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite in der Corona-Krise gewesen, wie die Crédit Agricole am Donnerstag in Paris mitgeteilt habe. Hierfür habe die Bank 2,6 Milliarden Euro zurückgelegt, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.Erfreulich: Die Erträge hätten im operativen Geschäft immerhin um zwei Prozent auf knapp 21 Milliarden Euro zugelegt. Auch hier habe die Bank besser abgeschnitten als von Experten prognostiziert. Zudem zeige sich Unternehmens-Chef Philippe Brassac für die Zukunft zuversichtlich. "Wir sollten, und das ist eine gemeinsame Hoffnung, im Laufe des Jahres 2021 aus der Gesundheitskrise herauskommen, mit den daraus resultierenden positiven Auswirkungen für die Wirtschaft."Und: Die Bank habe versprochen, die Dividendenausschüttung wieder aufzunehmen, nachdem die Europäische Zentralbank ein Verbot, das in der Anfangsphase der Pandemie verhängt worden sei, teilweise aufgehoben habe. Konkret werde die französische Genossenschaftsbank auf der Jahreshauptversammlung im Mai eine Zahlung von 80 Euro-Cent pro Aktie anbieten - und damit mehr als die 0,33 Euro, die Analysten prognostiziert hätten.Es sei schwer, in dem Zahlenwerk der französischen Bank irgendetwas Streitbares zu finden, habe Analyst Omar Fall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Erträge hätten die Erwartungen in den wichtigen Sparten überall übertroffen. Er habe auch ein innovatives Dividendenprogramm mit einer vielversprechenden Rendite gelobt.Das Zahlenwerk sei besser als erwartet ausgefallen und der CEO verbreite Optimismus für 2021. Zudem locke eine Dividendenrendite von mehr als sieben Prozent.Investierte Anleger bleiben dabei, so Carsten Kaletta. "Der Aktionär" nimmt die Aktie auf die Watchlist. (Analyse vom 11.02.2021)