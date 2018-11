Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

59,54 EUR +1,71% (07.11.2018, 15:39)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Haar (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Erstklassiges Timing für die Shortidee der Experten für die Aktie von Covestro. Sie hätten Mitte September 2018 bei Kursen von 69 Euro vor dieser DAX-Aktie gewarnt. Jüngst sei das Papier auf knapp 50 Euro abgestürzt. Die Analysten von Goldman Sachs sahen die Aktie ebenfalls skeptisch und folgten den Experten von "Vorstandswoche.de". Hintergrund sei, dass das Geschäft erheblichen Zyklen unterliege. Die Experten seien allerdings überrascht, dass Covestro schon im 3. Quartal 2018 ins Stottern gekommen sei. CEO Markus Steilmann werde sich in der nächsten Zeit von EBITDA-Margen von gut 25% verabschieden müssen. Im historischen Schnitt hätten die Margen bei ca. 13% und im Tief vor fünf Jahren unter 10% gelegen. Sehe man 2019 eine Rezession, dürfte der Gewinn in sich zusammenfallen und sich mindestens halbieren.Die Covestro-Aktie ist weder ein Witwen- und Waisenpapier noch günstig, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Bei einer technischen Erholung erneut ein spannender Short-Kandidat. (Analyse vom 07.11.2018)Börsenplätze Covestro-Aktie:Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:59,24 EUR +2,07% (07.11.2018, 15:23)