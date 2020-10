Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,24 EUR +1,03% (12.10.2020, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,11 EUR +0,24% (12.10.2020, 10:43)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (12.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Die Eckdaten für das Q3/2020 seien besser als von Diermeier erwartet ausgefallen (Umsatz: 2,76 (Vj.: 3,16; Analystenerwartung: 2,62) Mrd. Euro; EBITDA: 456 (Vj.: 425; Analystenerwartung: 355) Mio. Euro). Finanzvorstand Toepfer sei in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters (Mitte August) von einem EBITDA (zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens) um die 350 Mio. Euro ausgegangen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sei angehoben worden (u.a. EBITDA: ungefähr 1,2 (bisher: 0,7 bis 1,2; Gj. 2019: 1,60) Mrd. Euro; operativer freier Cashflow: +/-0 bis +300 (bisher: -200 bis +300; Gj. 2019: +473) Mio. Euro; ROCE: mittlerer einstelliger Prozentbereich (bisher: -1% bis +4%; Gj. 2019: +8,4%).Diermeier habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2020e: 1,16 (alt: 0,39) Euro; EPS 2021e: 2,09 (alt: 1,72) Euro). Die Ende September angekündigte Großakquisition mache nach Auffassung des Analysten aus strategischer Perspektive Sinn (Aufstieg zum Marktführer bei Beschichtungsharzen, stärkere Gewichtung der Spezialchemie im Konzern). Finanziell mache die Transaktion unter Berücksichtigung des Verwässerungseffekts für die Altaktionäre (Finanzierung u.a. durch eine Kapitalerhöhung (rund 450 Mio. Euro) unter Ausschluss des Bezugsrechts) dann Sinn, wenn die Synergien in der genannten Höhe tatsächlich realisiert werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link