Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (21.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro: Momentum hält an, wichtiger Widerstand bei 62 Euro - AktiennewsDie Aktie von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) setzt am Donnerstag ihre Rally fort und könnte bald das Swing-Level bei 62 Euro testen, so die Experten von XTB.Der Kurs habe Mitte März 2020 seine zweijährige Talfahrt beenden können und kenne seitdem nur eine Richtung. Ende Februar 2018 habe die Aktie etwas unterhalb von 96 Euro (Allzeithoch) ein Umkehrmuster in Form eines Double-Tops ausgebildet. Das Momentum spreche vorerst nicht für eine Korrektur. Der 3-Perioden RSI deute jedoch seit einiger Zeit auf einen überkauften Marktzustand hin. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass die Bewegung bereits ziemlich fortgeschritten sei.Börsenplätze Covestro-Aktie:56,82 EUR +0,07% (21.01.2021, 15:26)