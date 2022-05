Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie von Covestro sei zuletzt kräftig gesunken. Dies habe zum einen natürlich an dem kräftigen Dividendenabschlag gelegen, zum anderen an der Verringerung der Prognose im Zuge der Eintrübung der Aussichten für die Weltkonjunktur sowie den Folgen des Lockdowns in Schanghai (wo der Konzern eine Anlage betreibe). Lohne sich jetzt der Einstieg?Für die Experten der Investmentbank Goldman Sachs sei die Sache klar. Deren Analystin Georgina Fraser habe die Aktien des Chemieriesen mit einem Kursziel von vorerst noch (!) 80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Sie habe sich von der Prognosesenkung etwas überrascht gezeigt und von einer "überempfindlichen Reaktion" auf die Lockdown-Maßnahmen in China gesprochen. Die negativen Effekte seien für den DAX -Konzern stärker als gedacht.Auch die Baader Bank bleibe optimistisch. Analyst Markus Mayer stufe die Aktie unverändert mit "add" ein und sehe das Kursziel nach wie vor bei 53 Euro. Er habe gelobt, dass die Q1-Zahlen die Erwartungen übertroffen hätten. Mayer habe aber angemerkt, dass die negative Überraschung ein Korrekturrisiko bedeute.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: