Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

46,65 EUR -0,09% (28.10.2019, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,00 EUR +0,53% (28.10.2019, 10:40)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Wegen der schwachen Autokonjunktur und Wettbewerbsdruck werde der Leverkusener Konzern für das Gesamtjahr vorsichtiger. Trotz eines Anstiegs der Verkaufsmengen im Kerngeschäft um mehr als 5% sei der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Unternehmensangaben zufolge um 14,6% auf rund 3,2 Mrd. Euro gefallen. Unter dem Strich habe Covestro in Q3 mit 147 Mio. Euro 70% weniger als vor einem Jahr verdient und der freie operative Mittelzufluss, der auch für die Dividende wichtig sei, sei um 58% auf 243 Mio. Euro gesunken.Dass Covestro in einem herausforderndem Marktumfeld zu kämpfen habe, sei längst bekannt. Die Erwartungen an den Kunststoffspezialisten seien bereits im Vorfeld extrem niedrig gewesen. Gut möglich, dass die Covestro-Aktie verhalten oder sogar mit Kursaufschlägen auf die konkretisierten Prognosen reagiere. Zuletzt habe sich das Chartbild bereits deutlich aufgehellt. "Der Aktionär" habe mutigen Anlegern geraten, eine Long-Position mit engem Stopp einzugehen. Die Covestro-Aktie sei eine Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2019)Börsenplätze Covestro-Aktie: