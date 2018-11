Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (21.11.2018/ac/a/a)



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG von 60 Euro auf 53 Euro.Der Kunststoffspezialist habe gestern - nicht einmal einen Monat nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen - eine Guidance-Senkung für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Betroffen davon sei nahezu jede Steuerungskennzahl von Covestro. Verantwortlich hierfür sei laut den Unternehmensangaben ein breites Spektrum an Faktoren (stärker als erwartete Wettbewerbsintensität, niedriger Pegel des Rheins, Rückstellungen für Effizienzsteigerungsprogramm, höhere Mittelbindung (Working Capital), höhere Investitionen). Bei einigen dieser Faktoren stelle sich für Diermeier die Frage, warum dies nicht bereits Ende Oktober erkennbar gewesen sei. Das Vertrauen in das Management sei beschädigt und damit das Sentiment für die Covestro-Aktie belastet. Diermeier habe seine Prognosen reduziert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Covestro-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Ausgabe vom 21.11.2018)