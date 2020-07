"Der Aktionär" favorisiert eher die breiter und defensiver aufgestellten Konkurrenten BASF oder Evonik, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 09.07.2020)



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie von Covestro lege im heutigen Handel kräftig zu. Denn der Kunststoffkonzern sehe nach monatelangen Belastungen durch die Corona-Krise erste Anzeichen einer Belebung. Die Nachfrage sei im Juni im Vergleich zu den beiden Vormonaten deutlich angezogen, wenngleich sich daraus angesichts der Corona-Unwägbarkeiten noch kein Trend ableiten lasse, habe ein Konzernsprecher gesagt. Beim operativen Gewinn sei es im zweiten Quartal derweil besser gelaufen, als Analysten befürchtet hätten.Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 2,16 Milliarden Euro gefallen, wie der DAX-Konzern überraschend mitgeteilt habe. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um knapp 73 Prozent auf 124 Millionen Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei ein Verlust von rund 60 Millionen Euro angefallen, nachdem das Unternehmen vor einem Jahr noch 189 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet habe. Während der Umsatz etwas unter den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Analystenschätzungen geblieben sei, sei es beim operativen Gewinn und auch beim Ergebnis besser gelaufen als von Experten befürchtet.Besser als erwartet dürfte es nun vor allem im Polycarbonat-Geschäft gelaufen sein, habe Analyst Chetan Udeshi von der Bank J.P. Morgan die überraschend gute Entwicklung erklärt. Das Geschäft mit Weich- und Hartschaumvorprodukten sowie der Bereich CAS dürften hingegen etwas schlechter abgeschnitten haben als gedacht.Der Experte habe aber auch zu bedenken gegeben, dass das Geschäft mit harten Kunststoffen der Polycarbonat-Sparte (PC) zwischenzeitlich von niedrigen Rohstoffpreisen profitiert haben dürfte, die in den letzten beiden Wochen aber schon wieder gestiegen seien, während die PC-Preise gefallen seien. Dies stehe den Markterwartungen einer deutlichen Erholung des operativen Gewinns im dritten und vierten Quartal im Vergleich zum zweiten Jahresviertel entgegen.Unter Druck hätten dabei in den ersten Monaten des Jahres alle Geschäftsbereiche gestanden: Die Sparte für harte Kunststoffe (PCS, Polycarbonate) sowie das Segment PUR (Polyurethane) rund um Vorprodukte für Hart- und Weichschäume, die etwa in Autositzen verbaut würden, aber auch als Isolierung in Kühlschränken. Auch der kleinere Bereich CAS rund um Vorprodukte für Lacke, Klebstoffrohstoffe und Spezialanwendungen sei unter Druck geraten, wenn auch in geringerem Ausmaß wegen des Anteils rentablerer Spezialprodukte.Den Ausblick für das Gesamtjahr habe Konzernchef Markus Steilemann bereits im April gekappt. Für 2020 werde seither ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 0,7 bis 1,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nachdem ursprünglich bis zu 1,5 Milliarden angepeilt worden seien. Neuigkeiten dazu dürfte es am 23. Juli bei der Veröffentlichung des Quartalsberichts geben. Dann würden Anleger und Analysten auch auf Fortschritte bei den Kostensenkungen achten.Es sei durchaus erfreulich, dass Covestro etwas weniger stark als befürchtet unter den Folgen der weltweiten Lockdowns gelitten habe. Dennoch würden die Herausforderungen für den Kunststoffhersteller enorm bleiben. Niedrige Preise bei wichtigen Produkten wie etwa TDI sowie tendenziell wieder steigende Energiekosten könnten die Ergebnisse weiterhin belasten.