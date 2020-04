Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

26,35 EUR -1,97% (02.04.2020, 15:24)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

26,57 EUR -0,11% (02.04.2020, 15:39)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.04.2020/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer D.E. Shaw & Co. L.P. reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Covestro AG moderat:Die Shortseller des Hedgefonds D.E. Shaw & Co. L.P. fahren ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) ein Stück weit zurück.Die Finanzprofis des zur New Yorker Finanzgruppe D.E. Shaw & Co., Inc. gehörigen Hedgefonds D.E. Shaw & Co., L.P. haben am 01.04.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,49% der Covestro-Aktien gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Covestro-Aktien:0,49% D. E. Shaw & Co., L.P. (01.04.2020)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,69% der Covestro-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.