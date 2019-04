Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,34 EUR +1,28% (10.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,30 EUR +0,46% (11.04.2019, 08:51)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (11.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) musste im letzten Jahr massive Verluste hinnehmen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Noch im Januar 2018 habe die Aktie ein Allzeithoch bei 95,78 EUR markiert, sei aber danach bis 20. Dezember 2018 auf ein Tief bei 41,42 EUR gefallen. Anschließend sei eine Bodenbildung gestartet. Diese sei innerhalb einer inversen SKS abgelaufen. Am 3. April 2018 habe der Wert die Nackenlinie durchbrochen und damit die Bodenbildung vollendet. Allerdings sei bisher kein Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 53,14 und 54,67 EUR gelungen.Ausblick: Die Bodenbildung stehe noch auf etwas wackeligen Beinen. Erst ein Ausbruch über die Widerstandszone bei 53,14 bis 54,66 EUR würde diese Bodenbildung bestätigen. Anschließend wäre ein Anstieg in Richtung 64,20 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter die Nackenlinie der inversen SKS bei heute 51,43 EUR kommen, dann würden Abgaben in Richtung 47,01 oder sogar 45,95 EUR drohen. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze Covestro-Aktie: