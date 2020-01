Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,53 EUR -3,09% (27.01.2020, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

38,73 EUR -2,10% (27.01.2020, 15:51)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chemieriesen sei auch im heutigen Handel wieder deutlich unter Druck geraten. Hauptgrund für die schwache Kursentwicklung sei natürlich die Angst vieler Anleger, dass das Coronavirus zu einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung in China und möglicherweise sogar im Rest der Welt führen werde. Gerade für Covestro sei der chinesische Markt besonders wichtig. In keinem anderen Land erziele die ehemalige Bayer-Tochter einen höheren Umsatz. Zuletzt seien mehr als ein Fünftel der Erlöse dort generiert worden.Das Chartbild sehe indes bei der Covestro-Aktie alles andere als einladend aus. Der Titel habe nun auch eine wichtige Unterstützung gerissen. Jetzt sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einem Test des Mehrjahrestiefs von 37,30 Euro komme. Halte diese Marke nicht, könnte es zunächst bis auf 35,50 Euro abwärts gehen. Die Covestro-Aktie sollten Anleger nach wie vor meiden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: