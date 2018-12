Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (28.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern möchte durch Zukäufe weiter wachsen. "Wir können uns mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf vorstellen. Groß heißt im Milliardenbereich", habe Konzernchef Markus Steilemann in einem Interview mit der Rheinischen Post gesagt. "Mit kleineren und mittleren Firmen sind wir in Kontakt. Die Zeiten für Zukäufe werden nach den jüngsten Kurskorrekturen besser." Auf die Frage, ob Covestro an der Bayer-Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta interessiert sei, habe Steilemann keine konkrete Antwort gegeben. Akquisitionen müssten für die Investoren Wert schaffen und das Kerngeschäft stärken, habe er der Zeitung gesagt. Wie Steilemann habe durchsickern lassen, könnte es im Bereich Polycarbonate etwas Passendes geben. Gleichzeitig würde man sich in Randbereichen wie Hochleistungslacken und Klebern umsehen.Die Aktie reagiere auf das Interview heute mit einem deutlichen Kursanstieg von 3,2% auf 43,48 Euro. Nur Infineon mit plus 4,3%, Wirecard mit plus 3,7% und die Deutsche Bank mit plus 3,5% würden sich zum Wochenschluss besser entwickeln. Jedoch sei der Titel letztlich extrem schlecht gelaufen. Er habe sich seit Ende Juli in etwas halbiert. Ende November habe das Unternehmen wegen Produktionsausfällen und höherer Logistikkosten wegen des niedrigen Rhein-Pegels seine Ergebnisziele für 2018 senken müssen. Dies habe weiter auf die Stimmung gedrückt, die Aktie habe ihren Abwärtstrend fortgesetzt.An dem schwachen Chartbild ändere auch das heutige Kursplus jedoch nicht viel. Das Wertpapier sei nach wie vor klar angeschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: