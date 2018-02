Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (20.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Das Unternehmen habe für 2017 Rekordzahlen vorlegen können. Es habe von starker Nachfrage in den meisten Geschäftsbereichen und der Möglichkeit profitiert, kräftige Preiserhöhungen durchzusetzen. In der zweiten Jahreshälfte habe sich jedoch zunehmend Gegenwind von der Währungsseite bemerkbar gemacht. Deswegen sei wohl auch der vorsichtige Ergebnisausblick für 2018 zu sehen. Nachdem die Bayer AG als Hauptaktionär ihre Beteiligung an Covestro weiter auf 14,2% gesenkt habe (zusätzlich halte der Bayer Pension Trust unverändert 8,9%), und mit Blick auf den geplanten vollständigen Ausstieg, würden die Chancen von Covestro wachsen, in den DAX aufzusteigen. Damit verbunden wäre eine erhöhte Aufmerksamkeit großer institutioneller Anleger.Angesichts der verhaltenen Perspektiven für den Konzerngewinn und der bereits erzielten Kursperformance stuft Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, die Covestro-Aktie mit "halten" ein, erhöht jedoch das Kursziel von EUR 80,00 auf EUR 92,00. (Analyse vom 20.02.2018)