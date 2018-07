Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

74,54 EUR +1,42% (05.07.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

74,48 EUR +1,11% (05.07.2018, 16:13)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (05.07.2018/ac/a/d)



Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) mit einer Kaufempfehlung auf.Gute Wachstumsperspektiven: Mit seinen Produkten profitiere Covestro u.a. von nachhaltigen Wachstumstreibern wie Mobilität, Urbanisierung oder Klimawandel. Im Rahmen eines Kapitalmarkttages habe sich das Unternehmen daher zuversichtlich gezeigt, dass die relevanten Märkte auch zukünftig über dem BIP-Wachstum liegende Mengenzuwächse erzielen sollten. Um von den wachsenden Märkten profitieren zu können, baue das Unternehmen seine Produktionskapazitäten kontinuierlich weiter aus und erhöhe dazu 2018 und insbesondere in den nächsten Jahren die Investitionen.Aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik: Angesichts einer sehr guten Geschäftsentwicklung habe Covestro für 2017 eine um 63% erhöhte Dividende von 2,20 EUR ausgeschüttet. Für die Zukunft strebe das Unternehmen eine weiter steigende, mindestens aberstabile Ausschüttung an. Außerdem laufe bis Mitte 2019 ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,5 Mrd. EUR (bis Mitte 2018 seien rund 10 Mio. Aktien für ca. 800 Mio. EUR zurückgekauft worden). Auch zukünftig sollten überschüssige liquide Mittel in Form von Aktienrückkäufen oder Sonderdividenden ausgeschüttet werden. In den vergangenen Jahren sei die Verschuldung erheblich reduziert worden, was dem Unternehmen in Kombination mit guten Cashflows Spielräume für mögliche M&A-Aktivitäten eröffne.Covestro profitiere seit einiger Zeit von einer angespannten Angebotssituation im Polyurethan-Geschäft (TDI) und erziele dadurch aktuell weit überdurchschnittliche Margen. Das Management beziffere diesen "Einmaleffekt" auf rund 500 Mio. EUR. Mit einer Normalisierung der Angebots-/Nachfrage-Balance dürfte dieser Effekt in den nächsten Quartalen wieder verschwinden. Nach einem erneut starken Jahr 2018 rechne Wöller daher für 2019 mit einem geringeren Ergebnis.