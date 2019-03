Verlängerung von Artikel 50



Die britische Regierung erreiche eine Verlängerung von Artikel 50, um mit mehr Zeit einen Deal durch das Parlament billigen zu lassen. "Sollte der Deal vom Parlament abgesegnet werden, wird Großbritannien die EU um eine kurze technische Verlängerung des Artikel 50 bitten", so Fitzsimmons. In diesem Fall sei es sehr wahrscheinlich, dass eine Bitte um Verlängerung durch die EU gewährt werden würde. Könne die Regierung Mays Deal jedoch nicht erneut dem Parlament vorlegen oder eine Mehrheit dafür gewinnen, werde sie voraussichtlich um eine lange Verlängerung von Artikel 50 bitten. "Daran könnten vonseiten der EU jedoch Bedingungen geknüpft sein - beispielsweise ein weiteres Referendum oder Parlamentswahlen, um die politische Pattsituation im Land zu lösen", gebe der Experte zu bedenken. Unternehmen, die als Vorsichtsmaßnahme Bestände an Pfund Sterling aufgebaut hätten, könnten nach einer Verlängerung von Artikel 50 diese abbauen. Das würde in einem langsameren Wachstum resultieren.



Eintrittswahrscheinlichkeit: 40%



Austritt mit Mays Deal und einer Patronatserklärung zum Backstop



Das Parlament stimme letztlich einer modifizierten Version des Deals zu, welchen die britische Regierung mit der EU ausgehandelt habe. Großbritannien verlasse den Block dann am 29. März.



Eintrittswahrscheinlichkeit: 10%



Vorgezogene Neuwahlen



Premierministerin May entscheide sich, vorgezogene Parlamentswahlen einzuberufen, um die Mehrheit der regierenden konservativen Partei auszubauen und so eine Durchsetzung des Deals zu vereinfachen. "Allerdings ist die Zeit für dieses Szenario mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgelaufen", erkläre Fitzsimmons.



Eintrittswahrscheinlichkeit: 0% (27.03.2019/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) ist weiterhin für den 29. März terminiert, so die Experten von T. Rowe Price.Unklar sei indes, ob es dazu kommen werde und unter welchen Umständen. Quentin Fitzsimmons, Fixed Income Portfolio Manager bei T. Rowe Price und in Großbritannien ansässiger Brexit-Experte, gebe einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.Was habe sich in den vergangenen zwei Wochen verändert? Zunächst sei Premierministerin Mays Austrittsabkommen zum zweiten Mal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. "Die Parlamentarier waren von den neuen rechtlichen Zusagen zum Backstop, die May mit der EU ausgehandelt hatte, nicht überzeugt", erläutere der Portfolio Manager. Das Parlament habe dann zwar einen No Deal-Brexit unter allen Umständen ausgeschlossen. "Die Abstimmung ist jedoch nicht bindend, und nach derzeit geltendem Recht könnte Großbritannien noch immer ohne einen Deal austreten", betone Fitzsimmons.Schlussendlich habe in einer dramatischen Intervention Unterhaussprecher John Bercow unterstrichen, dass May ihren Deal nicht zu einer dritten Abstimmung vorlegen könne, sofern der Antrag im Wesentlichen der gleiche sei. "Die Aussichten für Theresa Mays Deal mit der EU haben sich damit deutlich verschlechtert", sage Fitzsimmons. Um das Austrittsabkommen erneut den Abgeordneten vorlegen zu können, müsse die Regierung einen Weg finden, ihn wesentlich zu verändern. "Das wird innerhalb des Zeitrahmens schwierig umzusetzen sein", prognostiziere der Experte. Dadurch sei die Wahrscheinlichkeit sowohl einer Verlängerung von Artikel 50 als auch eines No Deal-Brexit gestiegen. "Jedoch müssten einer Verlängerung alle 27 Staats- und Regierungschefs der EU zustimmen, es ist aber nicht klar, ob sie das tun werden", sage Fitzsimmons.Er sehe damit momentan vier Szenarien:"Sollte die EU einer Verlängerung von Artikel 50 nicht zustimmen oder nur zu Bedingungen, die London für unakzeptabel hält, und zugleich May nicht in der Lage ist, ihren Deal dem Unterhaus erneut vorzulegen, scheidet Großbritannien sehr wahrscheinlich am 29. März ohne Deal aus der EU aus", beschreibe Fitzsimmons das Szenario. Das bedeute, das Königreich verlasse die EU ohne geltende Übergangsregelungen sowie ohne Übergangszeitraum. Ein No Deal-Brexit treffe die Kreditmärkte, schaffe aber auch Investitionsmöglichkeiten bei Unternehmensanleihen, deren Bewertungen weit unter ihre Fundamentalqualität gefallen seien. Hinsichtlich des Aktienmarktes argumentiere der Portfolio Manager, dass Investoren britischer Aktientitel entweder nach greifbaren Anzeichen Ausschau halten würden, ob, wann und unter welchen Umständen der Brexit eintreten würde; oder nach einem Schock, der starken Nachlass und damit Investitionsmöglichkeiten bringe. "Momentan jedoch haben sie weder das eine noch das andere. Für Aktienanleger bleibt also nur, abzuwarten", so der Experte. Die umfangreichen Pfund Sterling-Zukäufe hätten zudem auf eine weitverbreitete Überzeugung hingedeutet, dass die Währung wahrscheinlich aufgewertet werde. "Sollte es in letzter Minute zu einem No Deal-Brexit kommen oder zu einer Verlängerung von Artikel 50, was nicht in die erhoffte Erholungsphase mündet, könnte diese Position jedoch verwundbar sein", so Fitzsimmons.Eintrittswahrscheinlichkeit: 50%