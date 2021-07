Der Umsatz von Couchbase habe im letzten Jahr um ein Viertel auf 103 Millionen Dollar zugelegt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 habe sich das Wachstum allerdings etwas abgeschwächt: Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe das Plus gut 21 Prozent betragen. Unterm Strich habe Couchbase zwischen Februar und April fast 28 Millionen Dollar umgesetzt.



Bei der Brutto-Marge liege Couchbase mit 89 Prozent im Geschäftsjahr 2021 zwar leicht unterhalb der 91 Prozent aus 2020, jedoch noch deutlich über den 74 Prozent, die Analysten für börsennotierte Software-as-a-Service-Unternehmen errechnet hätten.



Zu den Wettbewerbern von Couchbase hätten neben Tech-Giganten wie Amazon, Oracle oder Microsoft auch reine Datenbank-Unternehmen wie MongoDB gehört.



Beim Börsengang plane Couchbase knapp sieben Millionen Aktien zwischen 20 und 23 Euro pro Stück zu platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne würde das Unternehmen mit etwa 900 Millionen Dollar bewertet und 161 Millionen einsammeln.



Couchbase sei ein interessanter IPO-Kandidat in einem spannenden Zukunftsmarkt. "Der Aktionär" behält das Unternehmen weiter im Auge, so Benjamin Heimlich. (12.07.2021/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Markt für Datenbank-Lösungen boomt: Von dem guten Umfeld will auch Couchbase profitieren, das am Montag die Preisspanne für seinen Börsengang festgelegt hat, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Das IPO solle dem Unternehmen, das unter anderem in Konkurrenz zu Amazon und Microsoft stehe, einen dreistelligen Milliarden-Betrag einbringen.Unternehmen wie Couchbase würden von der massiv gestiegenen Datenmenge durch Technologien wie Internet of Things profitieren. Analysten würden davon ausgehen, dass der Markt für Datenbank-Software in den nächsten fünf Jahren im Schnitt jährlich um zwölf Prozent wachse und 2026 ein Volumen von über 200 Milliarden Dollar erreiche.