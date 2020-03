Es zeichne sich jetzt schon ab, dass das öffentliche Leben in Deutschland in den nächsten Wochen weitgehend zum Erliegen komme. Mit Ausnahme der Lebensmittelläden, Banken und Apotheken würden nahezu alle öffentlichen Einrichtungen oder Geschäfte schrittweise geschlossen.



Um die negativen Folgen des Coronavirus auf die Wirtschaft einzudämmen, hätten viele Industrienationen und deren Notenbanken (darunter USA und EU-Länder) den Unternehmen Milliardenhilfen in Form von Wirtschafts- und Konjunkturpaketen, Steuererleichterungen, Kreditvergaben und Anleihekäufen in Aussicht gestellt.



Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz habe betont, dass angesichts der guten Haushaltslage der Staat das tun könne, "was jetzt notwendig ist". Es gehe darum Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern. "Wir zeigen, dass wir stärker sind, als das Problem, das uns begegnen kann."



Am Sonntag habe die FED außerplanmäßig den Leitzins auf null gesenkt. Diese Nachricht habe jedoch nicht zur Beruhigung der Märkte führen können und sei von vielen Marktteilnehmern als ein Verzweiflungsakt interpretiert worden.



Der DAX liege im frühen Montagshandel nach einem Verlust von 7,5 Prozent bei 8.542 Punkten und damit auf seinem tiefsten Stand seit 2016. Auch der Dow Jones-Future liege aktuell rund fünf Prozent im Minus, während der VIX-Future knapp 30 Prozent nach oben geschnellt sei. Damit dürfte auch der Fear & Greed Index heute seinen Rekordtief bei 2 Punkten testen.



Das Coronavirus habe plötzlich und unerwartet die Welt in eine große Wirtschaftskrise geführt. An den Märkten herrsche weiterhin Panik. Jegliche geld- und fiskalpolitische Hilfsmaßnahmen der Staaten und Zentralbanken würden vom Markt als Zeichen der Schwäche gedeutet. Angesichts der starken Unsicherheiten rundum das Coronavirus scheine ein Ende des historischen Ausverkaufs noch nicht in Sicht zu sein. Ganz nach Warren Buffett sollten die Anleger dann gierig sein, wenn andere ängstlich seien und sich den Abverkauf zu Nutze machen. "Der Aktionär" empfehle die Bodenbildung abzuwarten um dann bei stark verprügelten Qualitätswerten auf Einkauftour zu gehen. Denn eines sei jetzt schon sicher: "Die größten Vermögen werden in der Krise gemacht!" (16.03.2020/ac/a/m)







Spätestens nach dem Schwarzen Montag, an welchem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) jeweils über sieben Prozent verloren hätten, sei klar gewesen, dass das Coronavirus uns in eine neue Weltwirtschaftskrise führe. Für den Anleger stelle sich nun die Frage, was er in dieser Situation tun solle.Zunächst sollte man wieder einen Blick auf die aktuellen Erhebungen zum Coronavirus werfen. Es stelle sich heraus, dass es sich bisher in Sachen Ausbreitung und Sterberate wenig verändert habe.Am 11. März 2020 habe die WHO die bisherige Epidemie offiziell zu einer Pandemie erklärt. Die Staaten hätten weltweit zum Teil mit völliger Abschottung reagiert. Der US-Präsident Donald Trump habe ein einmonatiges Einreiseverbot aus den EU-Ländern verhängt. Auch viele EU-Länder, Deutschland inklusive, hätten ihre Grenzen dicht gemacht. Der Freistaat Bayern habe sogar den Katastrophenfall ausgerufen.