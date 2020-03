Das Problem sei vielschichtig. Grundsätzlich sei es so, dass jedes Maßnahmenpaket stets auch die wirtschaftlichen Auswirkungen im Blick haben müsse. Zwischen Arbeitslosigkeit und Armut auf der einen Seite und der Gesundheit der Menschen auf der anderen Seite gebe es einen Zusammenhang. Gleichzeitig gebe es Notsituationen, in denen kurzfristige wirtschaftliche Überlegungen zurückstecken müssten, um die Situation überhaupt noch kontrollieren zu können. Beispiel Italien: Angesichts des rasanten Anstiegs der erfassten Infektionen und vor allem der Todesfälle - Letztere seien mittlerweile auf 827 Menschen gestiegen, bei 12.462 offiziell erfassten Infizierten - drohe das Gesundheitssystem die Kontrolle über die Situation zu verlieren.



Es dränge sich gar der Verdacht auf, dass die Überlastung der Krankenhäuser und ein Mangel an Beatmungsgeräten mitverantwortlich für die hohe Zahl der Todesfälle seien. Vor diesem Hintergrund erscheine es in Italien richtig zu versuchen, mit sehr harten Maßnahmen, die den weitest gehenden Stillstand des kulturellen und sozialen Lebens auf der Straße, in Cafés, Restaurants, Sportevents, Musikveranstaltungen, usw. in ganz Italien zur Folge hätten, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Viele Café-Betreiber und andere betroffene Dienstleister könnte dies die wirtschaftliche Existenz kosten. Genau hier müsse der Staat eingreifen, mit Kurzarbeitergeld, Liquiditätshilfen, Bürgschaften, Steuerstundungen und anderen direkten und temporär angelegten Unterstützungsmaßnahmen.



Aus Deutschland heraus ergebe sich bislang scheinbar noch eine andere Perspektive. Die bisherigen Zahlen – 1.567 Infektionsfälle, vier Todesfälle - in Kombination mit einer hohen Anzahl von Intensivbetten lege nahe, dass eine Überforderung des Gesundheitssystems nicht unmittelbar bevorstehe. Allerdings gebe es nach den Worten des anerkannten Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, keinen Anlass, sich in Sicherheit zu wiegen. Im Gegenteil. Denn von den 28.000 Intensivbetten seien derzeit 80% belegt.



Drosten verlange, dass jetzt mit Hochdruck mehr Kapazitäten an Intensivbetten geschaffen würden und mache mit einer Frage sehr plastisch, worum es gehe: "Wen wollen wir dann (wenn es zu Engpässen kommt) retten, einen schwer kranken 80-Jährigen oder einen 35-Jährigen mit einer rasenden Viruspneumonie, der binnen Stunden sterben würde und bei künstlicher Beatmung binnen vier Tage über den Berg wäre?" Und weiter: "Das sind keine Horrorszenarien, sondern wird Realität werden, wenn es zu einer schnellen Ausbreitung kommt."



Die Erfahrung Italiens und die Warnungen des Berliner Virologen würden eine klare Botschaft an die Politik implizieren: Je besser das Gesundheitssystem für eine Pandemie gerüstet sei, desto weniger drastisch müssten die Eingriffe in das öffentliche Leben ausfallen. Dabei sei klar, dass Appelle an die Krankenhäuser, jetzt rasch die Intensivbettenkapazitäten auszubauen, nicht helfen würden, damit wären diese finanziell überlastet. Hier müsse der Staat im Eilverfahren für Kapazitäten sorgen. Gleichzeitig müsse die Bewegungsfreiheit von Menschen konsequenter als bisher eingeschränkt werden, um auf diese Weise die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Die damit einhergehende Rezession müsse man in Kauf nehmen. (Ausgabe vom 12.03.2020) (13.03.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In diesen Tagen wird überdeutlich, wie wichtig ein gutes Gesundheitssystem für eine funktionierende Volkswirtschaft ist, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Damit dies so bleibe, müsse gehandelt werden, an ganz verschiedenen Fronten.Nicht das Coronavirus sorge für eine Rezession, sondern die Politik mit ihren übertriebenen Maßnahmen, so sei dieser Tage häufig zu hören. Oder aber: Die Wirtschaft spiele im Moment keine Rolle, man müsse alles, aber auch alles dransetzen, um das Virus einzudämmen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.