Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sowohl die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices am Freitag als auch der ifo-Geschäftsklimaindex am Montag deuten auf eine mögliche Trendwende in der deutschen Industrie hin, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Die weiteren Perspektiven würden vor allem von geopolitischen Faktoren abhängen. Mit der Verbreitung des Coronavirus sei aktuell eine weitere potenzielle Belastung der Weltwirtschaft hinzugekommen. Je nach Verbreitung des Virus, könnten die jüngsten Anzeichen einer konjunkturellen Bodenbildung in Deutschland, der Eurozone und China größere Rückschläge erleiden. Weiteren Aufschluss würden in dieser Woche in Deutschland der GfK-Konsumklimaindex und der Bericht zum Arbeitsmarkt sowie in China die aktuellen Einkaufsmanagerindices geben.Unter Anlegern dürften vorerst die sicheren Häfen, wie Bundesanleihen, Gold, US-Dollar, Yen und Schweizer Franken gefragt bleiben. (28.01.2020/ac/a/m)