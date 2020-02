Jüngere Generationen würden ein Produkt lieber erleben als es zu besitzen. Dies sorge dafür, dass Preisaufschläge gedeckelt und dem Volumengeschäft untergeordnet werden müssten. In einigen Fällen würden Wachstumstitel durch eine aggressive Bepreisung ihrer Dienstleistungen in eine dominante oder oligopolistische Position geraten, müssten dann aber zunehmend feststellen, dass ihr Spielraum für Preisaufschläge begrenzt sei, wie zum Beispiel bei Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG). Zusammengefasst würden Growth-Titel dank eines beständigen Erneuerungszyklus für die Transformation der alten Wirtschaft sorgen.



Vor 2008 habe die schnelle Verbreitung von Technologie zu einer höheren Produktivitätsrate als heute geführt. Dieser Transformationsprozess, der von Wachstumstiteln angetrieben werde, finde sich auch in einigen Value-Unternehmen. McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) beispielsweise biete im Zuge der vermehrten Nutzung von Kiosk-Bestellungen nun auch einen Lieferdienst an. Viele Einkaufszentren stünden aufgrund veränderter Geschmäcker unter Druck und würden sich erfolgreich anpassen. Generell hätten Unternehmen wie diese zunächst mit Kostensenkungen reagiert, bevor sie gezwungen gewesen seien, ihre Kunden innovativer und besser anzusprechen. In Europa gebe es viele von diesen Unternehmen - mehr als in der Sparte von Google und Amazon.



Value könne durch eine Reihe einfacher Metriken analysiert werden, beispielsweise durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Dividendenrendite und Discount Cash Flow Modelle.



"Wenn Unternehmen nicht auf Growth umstellen können, indem sie den richtigen wirtschaftlichen Mechanismus oder die richtige Technologie nutzen, dann schneiden sie definitionsgemäß schlechter ab als Wachstumsunternehmen", sage Galy. Der Experte gehe davon aus, dass einige Wachstumstitel letztendlich auf Growth umstellen würden, während andere bei Value verbleiben würden. In der zugrunde liegenden Bewertung von Growth zu Value gebe es eine Reihe von Ratings, die hätten erkennen lassen, in welche Richtung sich ein Unternehmen bewege, zum Beispiel die Kreditwürdigkeit von Fitch.



"Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Aktien mit niedrigem Beta-Wert Value-Aktien sind. Die Aufgabe der Analysten besteht darin, von den Value-Aktien diejenigen zu finden, die sich in Richtung Growth entwickeln könnten, und diejenigen, die veralten. So oder so wird ein aufstrebender Wachstumswert im Value-Bereich wahrscheinlich nicht lange günstig bewertet bleiben", sage Galy.



Bezüglich der aktuell aufflammenden Diskussion um Growth und Value sei der Experte sicher, dass sich Growth-Titel im Umfeld des rasch ausbreitenden Coronavirus zwei bis vier Wochen lang unter Druck geraten würden. "Der beständige Erneuerungszyklus wird ihnen jedoch zu neuer Attraktivität verhelfen. Value-Aktien als Teil eines gut aufgebauten Portfolios sorgen indes für eine ausreichende Diversifizierung und damit für Widerstandsfähigkeit", schließe Galy. (28.02.2020/ac/a/m)







Stockholm (www.aktiencheck.de) - Inmitten der globalen Ausbreitung des Coronavirus flammt die Debatte zwischen Value- und Growth-Titeln erneut auf, so die Experten von Nordea Asset Management.Bislang hätten Value-Aktien in schwierigeren Marktphasen dazu tendiert, Outperformance zu erzielen. Davon abgesehen hätten sie in den letzten Jahrzehnten jedoch eher schlechter abgeschnitten. Selbst Warren Buffet als bekennender Value-Investor habe einst zugegeben, dass Investoren eher davon profitieren würden, den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) zu kaufen statt den Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2). Aktuell würde das jedoch niemand bekräftigen.Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, habe zu der aufflammenden Debatte eine klare Meinung: "Growth kann als Investmentstil beschrieben werden, Value dagegen zählt für uns zu den Eigenschaften einer Portfoliokonstruktion, die sich gerade in Zeiten von Marktturbulenzen und Rezession bewährt macht." Der Rest hänge zum Teil von einer guten Portfoliokonstruktion ab, die verschiedenste Techniken berücksichtige, darunter Deep Value, Absolute Value und Relative Value. Auch sei zu beachten, dass sich Abwärtsrisiken auf klassischem Wege mindern ließen, zum Beispiel durch börsennotierte Immobilien, Infrastruktur-Titel und Covered Bonds.