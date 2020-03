Am Montag habe Trump gesagt, das Virus sei "aus dem Nichts" gekommen. Niemand könne dafür etwas. "Wir haben ein Problem, über das vor einem Monat noch niemand nachgedacht hat." Tatsächlich hätten Experten damals schon lange vor dem Virus gewarnt. In den USA sei ein erster Fall bereits am 21. Januar nachgewiesen worden. Ebenfalls im Januar habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Coronavirus bereits ihren Notfallausschuss einberufen.



Der schweizerische Pharmakonzern Roche habe in den USA mit der Auslieferung von COVID-19-Test begonnen. Die Lieferung der ersten 400 000 Test-Kits habe am vergangenen Freitag begonnen. Sie würden an ein landesweites Netzwerk aus Hospitälern und Laboratorien gehen, wie es in einer Mitteilung am Montagabend geheißen habe. Der Cobas SARS-CoV-2 Test für die Krankheit COVID-19 sei in der vergangenen Woche von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen worden. Das Unternehmen plane ein Liefervolumen von weiterhin 400.000 pro Woche, damit weiter Test in hohen Volumen durchgeführt werden könnten.



Unterdessen habe Frankreich im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus entschieden, die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark einzuschränken. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, habe Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache gesagt. Auch Sport sei unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Einschränkungen sollten von Dienstagmittag an gelten und für mindestens 15 Tage aufrechterhalten werden. "Wir sind im Krieg", habe Macron gesagt. "Wir kämpfen weder gegen Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar - und er rückt vor." Frankreich befinde sich in einem "Gesundheitskrieg".



Die Aussagen der Regierungschefs würden immer martialischer. Das allein trage nicht zur Beruhigung bei. Ebenso wenig wie Aussagen, die einen Fortbestand der Krisensituation bis in den Sommer hinein andeuten würden. Die Finanzmärkte hätten zuletzt heftig auf derartige Äußerungen reagiert - und noch stärker auf die Ankündigung oder Umsetzung neuer Maßnahmen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe am Montag einen Kurssturz erlitten. Er habe 2.997 Punkte oder 12,9 Prozent tiefer als noch am Freitag geschlossen. Am Dienstag könnte die Marke von 20.000 Punkten getestet werden. Bereits am Montag habe er sich ihr mit 20.116 Punkten gefährlich nahe angenähert.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich hingegen zum Handelsende von seinen Tagestiefs absetzen können. Der anhaltende Verkaufsdruck dürfte ihn allerdings am Dienstag weiter beherrschen, wenngleich eine Gegenbewegung - und sei sie nur technisch - angesichts des schnellsten 30-Prozent-Crashs der Geschichteüberfällig sei.



Mit Material von dpa-AFX (17.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unter Epidemiologen herrscht Uneinigkeit darüber, wie lange das Coronavirus uns noch beschäftigen wird, während mehr und mehr Länder dazu übergehen, Ausgangssperren zu verhängen oder zumindest Quasi-Quarantäne-Maßnahmen anzuordnen, so Leon Müller von "Der Aktionär".