Die Europäische Kommission setzt sich zudem dafür ein, dass alle, die einen Impfstoff benötigen, ihn auch erhalten - überall in der Welt und nicht nur zu Hause. Niemand wird sicher sein, bevor nicht alle sicher sind.



Deshalb hat die Kommission seit dem 4. Mai 2020 im Rahmen der weltweiten Coronavirus-Krisenreaktion, der globalen Aktion für den universellen Zugang zu Tests‚ Behandlungen und Impfstoffen gegen das Coronavirus und für die weltweite Erholung, fast 16 Mrd. Euro mobilisiert.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (25.08.2020/ac/a/n)







Cambridge (www.aktiencheck.de) - Coronavirus: Europäische Kommission in Gesprächen mit Impfstoffhersteller Moderna - AktiennewsDie Europäische Kommission hat gestern (Montag) Sondierungsgespräche mit Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) über den Ankauf eines potenziellen Impfstoffs gegen COVID-19 abgeschlossen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Europäischem Kommission:Moderna ist das fünfte Unternehmen, mit dem die Kommission Gespräche abgeschlossen hat; zuvor war dies bereits mit Sanofi-GSK am 31. Juli, mit Johnson & Johnson am 13. August sowie mit CureVac am 18. August der Fall. Mit AstraZeneca wurde am 14. August eine Vereinbarung über eine Abnahmegarantie unterzeichnet.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: "Nach intensiven Verhandlungen hat die Europäische Kommission heute Gespräche mit einem fünften Pharmaunternehmen abgeschlossen, um der europäischen Bevölkerung einen raschen Zugang zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Wir investieren in Unternehmen, die auf unterschiedliche Technologien setzen, um unsere Chancen auf Impfstoffe zu erhöhen, die sicher und wirksam sind. Gespräche mit anderen Unternehmen laufen weiter, denn wir wollen sicherstellen, dass schnell Impfstoffe auf dem Markt verfügbar sind. Die europäischen Investitionen in Impfstoffe gegen das Coronavirus werden der ganzen Welt zugutekommen und uns helfen, das Virus zu besiegen."Auf der Grundlage des geplanten Vertrags mit Moderna könnten alle EU-Mitgliedstaaten den Impfstoff erwerben, und er könnte Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen gespendet oder an anderen europäische Länder weitergegeben werden. Die Kommission würde voraussichtlich über einen vertraglichen Rahmen für den Ankauf von zunächst 80 Millionen Dosen - zuzüglich einer Option auf den Ankauf weiterer 80 Millionen Dosen - im Namen aller EU-Mitgliedstaaten verfügen, die geliefert werden, sobald sich ein Impfstoff als sicher und wirksam gegen COVID-19 erwiesen hat. Die Kommission steht in intensiven Gesprächen mit weiteren Impfstoffherstellern.Die für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides ergänzte: "Das heutige Ergebnis der Gespräche mit Moderna zeigt, dass wir unsere Zusage einhalten, uns Zugang zu einem sicheren und wirksamen Impfstoff zu verschaffen. Ich stelle mit Freude fest, dass wir unserem Ziel, über ein diversifiziertes Impfstoffportfolio zu verfügen, immer näher kommen, denn dies ist entscheidend für die Gewährleistung des Erfolgs und für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger vor dem Coronavirus."Die heute abgeschlossenen Sondierungsgespräche sollen zu einer Abnahmegarantie führen, die aus dem Soforthilfeinstrument finanziert wird, das eigene Mittel für die Schaffung eines Portfolios potenzieller Impfstoffe mit unterschiedlichen Profilen und von verschiedenen Herstellern vorsieht.HintergrundDer heutige Abschluss der Sondierungsgespräche mit Moderna ist ein wichtiger Schritt hin zur Unterzeichnung einer Abnahmegarantie und damit zur Umsetzung der von der Kommission am 17. Juni 2020 angenommenen Europäischen Impfstrategie. Ihr Ziel ist es, allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb von 12 bis 18 Monaten hochwertige, sichere, wirksame und erschwingliche Impfstoffe zu sichern. Zu diesem Zweck vereinbart die Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten Abnahmegarantien mit Impfstoffherstellern, die den Mitgliedstaaten das Recht einräumen, eine bestimmte Anzahl von Impfstoffdosen zu einem bestimmten Preis zu erwerben, sobald ein Impfstoff verfügbar wird.