Es gebe jedoch einige Faktoren, die man berücksichtigen sollte: Erstens habe sich die Weltwirtschaft vor dem Ausbruch des Virus im Aufwind befunden und den ermutigenden Trend des vierten Quartals des vergangenen Jahres fortgesetzt. Die Viruskrise habe sich also zu einer Zeit mit positiver Dynamik ereignet. Zweitens nutze China alle möglichen wirtschaftlichen Hebel, wie zum Beispiel massive Liquiditätsspritzen, um die Belastung für seine Wirtschaft abzumildern.



Darüber hinaus sei zudem wahrscheinlich, dass die Zentralbanken in den Industrie- und Schwellenländern ihre grundsätzlich unterstützende Haltung im Jahr 2020 beibehalten oder sogar verstärken würden. Hinzu komme: Der Konsum der privaten Haushalte sei weiterhin ungebrochen und fungiere als Haupttreiber für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in den entwickelten Volkswirtschaften. Den Konsum würden nach wie vor die niedrige und rückläufige Arbeitslosigkeit, steigende Vermögenspreise und billige Kredite stützen: Diese Faktoren dürften die Auswirkungen des Virusausbruchs auf die globale Wirtschaftstätigkeit eindämmen oder abschwächen.



Sollte es dagegen schlimmer kommen, dürften vorrangig europäische Aktien betroffen sein, da Europa eine hochgradig handelsabhängige Wirtschaft sei. Aus diesem Grund hätten die Experten ihre Präferenz für europäische Aktien reduziert. Ihr Engagement in US-Aktien würden sie dagegen beibehalten, denn die Vereinigten Staaten dürften gegenüber möglichen Auswirkungen der Epidemie immuner sein: Sie hätten einen größeren Inlandsmarkt, die Sektoren seien weniger zyklisch - und die Behörden könnten schneller handeln als die Regierungen in Europa.



In ihren Kunden-Portfolios hätten die Experten das Risiko bereits Anfang Februar reduziert, da sie der Meinung gewesen seien, dass der Markt hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs in China viel zu selbstgefällig gewesen sei. Sie würden die Situation genau beobachten und seien bereit zu handeln und die Netto-Aktienpositionen zu reduzieren, falls sich das Virus weiter global ausbreite. Es bestehe weiterhin viel Unsicherheit in Bezug auf das Virus, und niemand wisse, welche Ausmaße die Auswirkungen letztendlich annehmen würden.



Fest stehe: Sei das Virus erst einmal eingedämmt, werde sich die Wirtschaft wieder erholen. Die größere Frage sei dagegen: Werde die wirtschaftliche Erholung V-förmig, U-förmig oder L-förmig? Während es bei einer V-förmigen Erholung schnell wieder aufwärts gehe, sei eine U-förmige Erholung von länger andauernden negativen Auswirkungen gekennzeichnet. Bei einer L-förmigen Erholung könne man von einer Stagnation sprechen, da die Konjunktur zwar nicht mehr sinke, aber auch nicht mehr steige.



Das Grundszenario der Experten sei eine V-förmige Erholung; sie würden jedoch anerkennen, dass die Wahrscheinlichkeit einer U-Form in der vergangenen Woche aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Virus deutlich zugenommen habe. Die Experten würden sich weiterhin auf das Risikomanagement konzentrieren und um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Bewältigung des Abwärtsrisikos und der Wahrnehmung von Chancen hinsichtlich des Aufwärtspotenzials bemühen. (28.02.2020/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Die zunehmende Verbreitung der COVID-19-Erkrankungen außerhalb Chinas gibt Anlass zur Sorge, dass sich diese Entwicklung zu einer globalen Pandemie ausweiten könnte - und auch Anleger werden zunehmend nervös, so Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ.So seien Aktienindices rund um die Welt zuletzt abgestürzt, während sichere Häfen Kursgewinne verzeichnet hätten. Zwar ereigne sich die Epidemie in einer Phase wirtschaftlicher Erholung, was die Auswirkungen abmildern könnte. Jedoch würden sich die Anzeichen mehren, dass die Auswirkungen der Krise schlimmer werden könnten, als anfänglich angenommen.Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus Infizierten sei mittlerweile global auf etwa 80.000 Fälle angestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO habe die neuen Fälle als "zutiefst besorgniserregend" bezeichnet und habe den internationalen Notstand ausgerufen - eine Pandemie sehe sie aber noch nicht. Unterdessen breite sich die Krankheit immer weiter aus: Südkorea, Japan, Neuseeland, Iran, Italien, Dänemark, Norwegen und die Niederlande würden neue Fälle melden und auch in Deutschland nehme die Zahl der Infizierten zu.Bisher seien die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus vor allem ein chinesisches Produktions- und Konsumproblem gewesen. Die Ausbreitung von COVID-19 außerhalb Chinas könnte jedoch bald zu einem globalen Problem werden, insbesondere in Norditalien, wo viel Industrie angesiedelt sei, und in Südkorea, einem großen Nettoexporteur. Dies könnte starken Druck auf das Weltwirtschaftswachstum ausüben. Eine Einschätzung zur weiteren Entwicklung sei derzeit nicht möglich, da die Angaben zu den Infektionen sich stetig erhöhen würden.