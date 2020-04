Bonn (www.aktiencheck.de) - Schweden hat im Vergleich zu anderen Ländern wenige Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen, so die Analysten von Postbank Research.



Schulen und Restaurants würden teilweise geöffnet bleiben, auch größere Versammlungen seien noch erlaubt. Dennoch sei auch die schwedische Wirtschaft vor den negativen Auswirkungen der Pandemie nicht gefeit. Das zeige der gestern veröffentlichte Einkaufsmanagerindex deutlich. Das Stimmungsbarometer sei im März von 52,7 Punkten auf 43,2 Punkte gefallen und signalisiere damit eine signifikante Kontraktion im Industriesektor. Der wichtige Teilindex für die Auftragseingänge habe sogar um 20 Punkte nachgegeben. Sollte der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der morgen veröffentlicht werde, ähnlich stark fallen wie in anderen europäischen Ländern, würde dies auf einen Rückgang der schwedischen Wirtschaftsleistung um drei Prozent zum Vorquartal hindeuten. Die Regierung rechne mit einem BIP-Rückgang um vier Prozent in 2020 und habe in den vergangenen Wochen eine Reihe von Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft verabschiedet.



Die schwedische Notenbank sträube sich zwar nach wie vor, die Leitzinsen wieder in den negativen Bereich abzusenken, habe dafür aber Maßnahmen zur Erhöhung der Marktliquidität ergriffen. Der schwache Einkaufmanagerindex habe der schwedischen Krone (SEK) nicht geschadet. Der Erholungstrend zum Euro nach den Verlusten in der ersten Märzhälfte scheine noch intakt. (02.04.2020/ac/a/m)



