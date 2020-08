In Deutschland hätten auch die Industrie-Auftragseingänge (v.a. aus dem Inland und dem europäischen Ausland), die Industrieproduktion sowie die Exportdaten positiv überrascht. Zudem habe sich die Konsumentenstimmung deutlich erholt. Positiv hätten hier v.a. die Kurzarbeiterregelung und die Senkung der Mehrwertsteuer gewirkt. Noch immer würden gem. ifo-Umfrage 42% aller befragten deutschen Unternehmen die Angebote der Kurzarbeit nutzen.



In den USA zeige sich der erneute wirtschaftliche Rückschlag auch anhand des zuletzt wieder gesunkenen Verbrauchervertrauens, der auf eine Eintrübung des privaten Verbrauchs in den kommenden Wochen hindeute. Dazu trage ebenso bei, dass die positive Dynamik am US-Arbeitsmarkt deutlich nachgelassen habe. Zwar würden weiter neue Stellen geschaffen, jedoch sehr viel langsamer als in den letzten Wochen. Die Arbeitslosenquote dürfte künftig nur noch langsam sinken und am Jahresende noch immer bei 9 - 10 Prozent liegen.



Die Inflationsraten lägen derzeit krisenbedingt sowohl in Europa als auch in den USA auf sehr niedrigen Niveaus. In Deutschland habe die Senkung der Mehrwertsteuer die Juli-Inflationsrate sogar unter die Nulllinie auf -0,1% gedrückt. Vor diesem Hintergrund hätten sowohl die EZB als auch die US-Notenbank FED angekündigt, dass sie auf absehbare Zeit sehr expansiv bleiben würden.



Der Euro habe im Vergleich zum US-Dollar zuletzt deutlich zugelegt. Gründe seien vor allem die sinkende Zinsdifferenz, die Corona-Situation in den USA, die im Vergleich zur EZB derzeit noch expansivere Geldpolitik der FED und das EU-Rettungspaket. Diese Aspekte dürften durch die Kursbewegung weitgehend abgearbeitet sein. Eine weitere kurzfristige Euroaufwertung sei zwar möglich, jedoch sei keine Trendwende hin zu einem anhaltenden Aufwärtstrend erkennbar und der US-Dollar werde vorerst die global wichtigste Leitwährung bleiben.



Die Kurse für Gold und Silber seien zuletzt vor allem durch Käufe von Anlegern getrieben worden. Diese seien aber strukturell begründet und hätten nur teilweise spekulativen Charakter. Es gehe um die Absicherung vor einer perspektivisch steigenden Inflation, die Funktion als sicherer Hafen und die Diversifikation in einem Umfeld mit global extrem ausgeweiteten Staatsverschuldungen. Diese Gründe dürften die Nachfrage nach Edelmetallen grundsätzlich hochhalten. Zum jüngsten Kursanstieg habe auch der schwache US-Dollar beigetragen.



Die Zinsen würden somit auch auf absehbare Zeit niedrig bleiben, wodurch reale Kapitalanlagen wie Aktien, Edelmetalle und Immobilien grundsätzlich unterstützt bleiben würden. Die Dynamik der Kursentwicklungen der letzten Monate dürfte vor dem Hintergrund wieder steigender wirtschaftlicher Unsicherheiten deutlich nachlassen.



Die aktuell größten Risiken aus Anlegersicht seien eine Verschärfung der Corona-Pandemie, die im Herbst anstehende Insolvenzwelle sowie mittel- bis langfristig schnell und stark steigende Inflationsraten.





