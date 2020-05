London (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise schwächt sich allmählich ab, so die Experten der Social-Trading-Plattform eToro.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im Mai deutlich verbessert und spiegele die gestiegenen Konjunkturerwartungen der deutschen Unternehmen wider.



Nach dem historische Einbruch im April sei der ifo-Geschäftsklimaindex im Mai stärker als erwartet von 74,3 auf 79,5 Punkte gestiegen. "Damit hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft leicht verbessert, was vor allem auf die Geschäftserwartungen zurückzuführen ist", erkläre Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro. Dieser Teil-Index des ifo sei mit einem Plus von mehr als 15 Prozent besonders stark gestiegen. Dagegen würden die befragten Unternehmen die aktuelle Lage weniger optimistisch einschätzen. Der ifo-Geschäftslageindex sei leicht gefallen, erwartet worden sei aber ein leichter Anstieg. Positiv sei der deutsche Dienstleistungssektor aufgefallen, wo auch die aktuelle Lage etwas besser eingeschätzt worden sei. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei einer der bekanntesten Frühindikatoren der deutschen Wirtschaft. Einmal im Monat würden rund 9.000 Unternehmen hierzulande nach ihrer Konjunktureinschätzung und -erwartung befragt. (25.05.2020/ac/a/m)



