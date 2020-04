Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise belastet derzeit in erheblichem Maße den US-Arbeitsmarkt, so die Analysten von Postbank Research.



So sei der Rekordanstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von (revidiert) 3,307 Millionen in der Woche zum 21. März schon wieder passé - die Folgewoche habe nun einen Anstieg um weitere 6,648 Millionen Anträge gebracht. Zur Einordnung: In den vergangenen Jahren habe der durchschnittliche wöchentliche Wert bei 200 bis 250 Tausend und der pessimistischste Analyst in einer Reuters-Umfrage prognostizierte zuletzt ein Plus von 5,25 Millionen gelegen. Im heutigen, offiziellen Arbeitsmarktbericht für März würden sich die Corona-Belastungen allenfalls mäßig widerspiegeln. Die jüngsten Rekorde bei den Erstanträgen würden erst in die April-Erhebung einfließen. Dann könnten bereits die bislang veröffentlichten Zahlen zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote über die Marke von zehn Prozent führen. Das Problem sei aber, dass die zugehörige Erhebung erst in zwei Wochen durchgeführt werde, so dass die Zahl bis dahin noch deutlich weiter gestiegen sein könnte. Spannend sei der morgige Arbeitsmarktbericht mit Blick auf die Marktentwicklung und auch den EUR/USD gleichwohl. Falle er überraschend gut aus, hänge die Reaktion davon ab, inwieweit die Marktakteure die noch kommenden Belastungen antizipieren. Sei das Gegenteil der Fall, wäre sogar eine positive Marktreaktion denkbar, da dies Hoffnungen auf zusätzliche geld- und fiskalpolitische Stimuli befeuern könnte. (03.04.2020/ac/a/m)



