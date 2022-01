Das Konsumverhalten der Menschen hat sich während der Pandemie immer mehr ins Internet verlagert

Indem wir dieser Frage nachgehen, können wir Parallelen zu den coronabedingten Entwicklungen in der Glücksspielbranche entdecken. Man muss diese Zahlen nämlich auf einzelne Händler betrachtet herunterbrechen und schon erhält man ein völlig anderes Bild. Einzelhändler, welche etwa in ihren Läden Bekleidungsartikel, Schuhe oder Textilprodukte vertreiben, wurden von diesen Coronaschutzmaßnahmen hart getroffen. Sie alle meldeten herbe Umsatzeinbrüche, nicht zuletzt, da bis auf Läden des täglichen Bedarfs nur Geimpfte oder Genesene eben jene Geschäfte überhaupt betreten dürfen. Dieses Plus haben deutsche Einzelhändler daher ausschließlich einem durch diese Coronamaßnahmen ausgelösten Boom im Online Geschäft zu verdanken. Insgesamt ist der Online Handel in Deutschland seit Februar 2020 um unglaubliche 30,3% gestiegen!



Auch die staatlichen Spielbanken leiden unter dem eingetretenen Corona-Effekt

Was für deutsche Einzelhändler gilt, gilt daher auch für deutsche Spielbanken. Das Casino in Bad Kötzting meldete etwa einen Rückgang beim Bruttospielertrag in Höhe von 0,8 Millionen Euro. Der Hauptgrund hierfür ist der gleiche, der auch die deutschen Einzelhändler plagt: die Coronaschutzmaßnamen. Momentan dürfen bayerische Spielbanken etwa lediglich 25 % ihrer normalen Besucherkapazitäten ausschöpfen. Selbst bei diesen äußerst niedrigen Besucherzahlen kommen weitere Einschränkungen hinzu. Etwa darf aus Hygieneschutzgründen nicht an allen Tischen gespielt werden. Dazu kommt, dass einige Spielautomaten abgeschaltet werden müssen, damit verordnete Mindestabstände eingehalten werden können.



Überhaupt kommt man in ein bayerisches Casino nur, wenn man geimpft oder genesen ist und einen negativen Test vorweisen kann und muss zusätzlich eine FFP-2-Schutzmaske tragen. Wenden wir uns nun den Finanzen der Spielbanken in Bayern zu. Im Jahr 2019, also noch vor der Ankunft des Virus, betrug der Bruttospielertrag aller neun bayerischen Spielbanken noch 86 Millionen Euro. Im Jahr 2020 nur noch lediglich 56 Millionen Euro und 2021 ging er abermals auf nun nur noch 48 Millionen Euro zurück. Dieser Corona-Effekt trifft jedoch nicht nur Spielbanken in Deutschland oder Bayern. Auch in Österreich beklagte etwa der Glücksspielkonzern Novomatic aufgrund von Corona-Einschränkungen in Casinos im Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von 263 Millionen Euro.



Die Gewinner des Corona-Effekts findet man im Netz

All diese Maßnahmen trugen dazu bei, dass sich die Menschen der einzig verbliebenen Alternative zuwenden. Da ihnen das Glücksspielangebot mehr und mehr verwehrt wird, werden Online Casinos zum großen Gewinner in der Pandemie. Erste Hinweise auf diese Entwicklung konnte man aus dem eher streng limitierten Online Casino Angebot in den USA vernehmen. Der CEO von FOX Bet Robin Chhabra sagte etwa, dass an dem Tag, als die NBA den Spielbetrieb einstellte, ein großer Andrang beim Online Poker und im Online Casino festgestellt wurde.



Genau der gleiche Effekt ist im deutschsprachigen Raum eingetreten. In Österreich vermeldeten die Medien etwa bereits im Januar 2021, dass ein regelrechter Boom des Online Glücksspiels eingetreten sei. Schätzungen in Deutschland kamen zu dem Ergebnis, dass ca. 40% der Deutschen bisher in einem Online Casino gespielt haben. (12.01.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mehr als zwei Jahre ist es nun her, seit aus der Provinz Wuhan in China Meldungen ausgingen, dass sich ein mysteriöses Virus verbreiten würde. Seitdem ist einiges passiert und unser gesamtes Leben wurde auf den Kopf gestellt. Das Virus begann rasch, sich in der ganzen Welt zu verbreiten und in ganz Europa sahen sich Länder mit immens steigenden Infektionszahlen konfrontiert. Für zahlreiche Regierungschefs gab es nur noch einen Ausweg, den Lockdown. Nahezu das gesamte öffentliche Leben wurde zum Stillstand gebracht, die Menschen arbeiten von ihrem Zuhause aus, Filme werden nicht mehr im Kino, sondern ebenfalls zu Hause angesehen und sogar das Workout wurde mit Trainern per Videoschalte ins heimische Wohnzimmer verlegt.Kurz und knapp, das Leben von einer riesigen Anzahl der in Europa lebenden Menschen fand ausschließlich online statt. Diese Aussage betrifft allerdings nicht nur das berufliche, sondern auch das soziale Leben. Im Sommer 2020 ergaben erste Untersuchungen etwa, dass sich die Anzahl der im Netz spielenden Jugendlichen um 75% erhöht hat. Von dieser Zunahme können Spieleanbieter aus allen Bereichen profitieren, denn gespielt werden nicht nur Videospiele. Des einen Freud, des anderen Leid, diese alte Weisheit gilt sowohl für die staatlichen Spielbanken als auch für deren Konkurrenz im Internet, wo sogar kostenlose Automatenspiele angeboten werden. Aber wie sehen die Auswirkungen der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen für diese Branche insgesamt aus? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten begeben.Um die Folgen des Corona-Effekts für die Glücksspielbranche anhand von nackten Zahlen verstehen zu können, müssen wir die Pandemiefolgen für die gesamte Bevölkerung insgesamt betrachten. Einen Hinweis darauf, wo die Reise für die Glücksspielbranche hinging, erhalten wir, wenn wir uns die Entwicklungen im deutschen Einzelhandel ansehen. Insgesamt betrachtet vermeldeten deutsche Einzelhändler ein 2021 Rekordjahr gemessen am Umsatz. Dabei handelt es sich sogar um ein zweites Rekordjahr in Folge, denn bereits 2020 wurde ein Umsatzrekord gebrochen, welcher nun noch einmal um satte 3,1% gesteigert werden konnte. Wie ist dies angesichts strenger Limitierungen, Zugangsbegrenzungen und sogar Teilschließungen möglich?