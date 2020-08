Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,25 EUR +3,31% (25.08.2020, 12:56)



XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,26 EUR +4,13% (25.08.2020, 11:46)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (25.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS).Am 13. August hat das Unternehmen die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bekannt gegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 6,75%, welcher halbjährlich zahlbar ist. Die Zeichnungsfrist startet am heutigen Tage und läuft bis zum 8. September. Die Erlöse sollen zum einen für das Wachstum des Immobilienportfolios verwendet werden und zum anderen für die vorzeitige Rückzahlung der 10% Optionsanleihe. Unserer Meinung nach wäre der primäre Fokus auf den Ausbau des Portfolios zu begrüßen. Hierfür hat sich das Unternehmen bereits Exklusivität für drei Immobilien mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Mio. Euro gesichert. Wir gehen davon aus, dass es sich hierbei größtenteils um Gewerbeimmobilien handelt.Das Unternehmen habe heute bekannt gegeben, dass die beiden Ankeraktionäre, "Apeiron Investment Group Ltd." und die "alex schütz familienstiftung" unabhängig voneinander mitgeteilt hätten, dass jeweils mindestens 4 Mio. Euro der Anleihe gezeichnet werden sollten. Somit sei bereits ein guter Teil des Volumens der Anleihe platziert, was das Vertrauen der Ankeraktionäre in das Management des Unternehmens und das weitere Wachstum des Portfolios sowie die Attraktivität der Anleihe unterstreiche.Die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass bei einer erfolgreichen Platzierung der Anleihe die Kaufverträge für diese drei Objekte zeitnah abgeschlossen werden könnten und das Unternehmen in den kommenden Wochen nach der Platzierung entsprechende Erfolgsmeldungen veröffentlichen könnte. Dies würde nach Meinung der Analysten von SRC Research auch wieder mehr Dynamik in die Aktie des Unternehmens bringen. Für den Moment würden sie ihr Kursziel von 2 Euro für die Coreo-Aktie bestätigen, würden jedoch bei besagten Erfolgsmeldungen sowohl als auch bei erfolgreichen Halbjahreszahlen im Oktober durchaus potenzial für eine baldige Anhebun sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link