Börsenplätze Coreo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,55 EUR -1,27% (21.11.2019, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,57 EUR 0,00% (21.11.2019, 17:36)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (22.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS).Im Laufe der vergangenen Wochen habe das Unternehmen über einige Neuigkeiten rund um das Portfolio, sowohl auf der An- als auch der Verkaufsseite berichten können. Bereits am 8. Oktober sei der Erwerb des Frankfurter St Martin Tower gemeinsam mit dem Joint-Venture Partner Barings Real Estate gemeldet worden. Coreo habe hierbei einen Anteil von 10,1% und somit die Rolle des Juniorpartners übernommen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die Analysten von SRC Research würden jedoch von einem Betrag im Bereich von rund 15 Mio. Euro für den Anteil von Coreo ausgehen.Am 31. Oktober sei ein Teilverkauf des Grundstücks in Mannheim verkündet worden, welches ein strategisches Ziel des Unternehmens sei. Das Unternehmen habe rund 10% des Grundstücks zu einem Verkaufspreis von über 1,3 Mio. Euro veräußern und damit bereits rund 40% des ursprünglichen Bruttokaufpreises von rund 3,3 Mio. Euro erzielen können. Mit dem Teilverkauf sei das Unternehmen seiner Zielstellung bezüglich des Grundstücks bereits einen Schritt näher gekommen und habe die Planzahlen für den Erlös nochmals deutlich untermauert und seine Kompetenz verdeutlicht. Der lukrative Verkauf sollte sich nach Meinung der Analysten von SRC Research auch entsprechend deutlich auf das Bewertungsergebnis des Objekts zum Jahresende niederschlagen.Am 5. November sei der Erwerb eines Wohnungsportfolios mit 272 Wohneinheiten an vier Standorten von der Immobiliengesellschaft LEG bekannt gegeben worden. Die Wohnungen seien nahezu vollständig vermietet. Zwei der Objekte, in Wuppertal und Bielefeld, sollten langfristig in den Bestand übernommen werden. Bei den Objekten in Gelsenkirchen und Lünen hingegen sehe die Gesellschaft gute Entwicklungspotenziale und strebe eine anschließende Veräußerung an.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel von 3 Euro sowie ihr "buy"-Votum für die Coreo-Aktie. (Analyse vom 22.11.219)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link