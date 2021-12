Unternehmensnachrichten:



Berichte, wonach Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von China unter Druck gesetzt werde, keine in Litauen hergestellten Teile mehr zu verwenden, würden erneut die Runde in den Nachrichten machen. Diesmal berichte Reuters jedoch auch, dass auch andere deutsche Unternehmen, vor allem aus der Automobil- und Landwirtschaftsbranche, unter Druck geraten seien. China bestreite weiterhin, Druck auf internationale Unternehmen auszuüben. Litauen und China würden sich in einem diplomatischen Streit über Taiwan befinden.



Laut einem Bericht des "Handelsblatts" könnte die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) ihr Funkturmgeschäft bereits im ersten Quartal 2022 verkaufen. Die Deutsche Telekom werde anderen Telekommunikationsunternehmen erlauben, Angebote für eine Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung an der Sparte abzugeben, die mit rund 20 Milliarden Euro bewertet werde. Laut "Handelsblatt" wolle die Deutsche Telekom den Verkauf bis zum Ende des ersten Quartals 2022 abwickeln.



Laut Christian Scherer, dem Chief Commercial Officer von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), müssten Kunden, die Single-Aisle-Jets der beliebten A320-Familie bestellen, zwei Jahre auf die Auslieferung warten. Das Unternehmen habe gesagt, dass die Situation das Ergebnis von Engpässen bei einigen der wichtigsten Komponenten im Produktionsprozess sei. (20.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag unter Druck geraten, nachdem die Niederlande einen landesweiten Lockdown für die Weihnachtszeit angekündigt hatten und sich die Verabschiedung des US-Infrastrukturgesetzes bis ins Jahr 2022 verzögert, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices in Europa würden heute über 1% niedriger notieren, wobei die deutschen, französischen, spanischen und italienischen Indices mehr als 2% nachgeben würden.