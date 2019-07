Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

119,60 EUR +0,71% (11.07.2019, 08:43)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (11.07.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental macht einen bärischen Eindruck - ChartanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) befindet sich seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei 257,40 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie im Januar 2019 auf ein Tief bei 118,30 EUR zurückgefallen. Sie habe sich danach zwar auf 157,40 EUR erholt, sei am 31. Mai 2018 aber wieder auf ein Tief bei 119,00 EUR zurückgefallen. Anschließend habe der Wert eine bärische Flagge ausgebildet, aus der er am Dienstag nach unten ausgebrochen sei. Seitdem kämpfe die Aktie um das Tief bei 118,30 EUR. Gestern habe sie bereits minimal darunter geschlossen.Das Chartbild der Continental-Aktie mache einen bärischen Eindruck. Weitere Abgaben in Richtung 104,37 EUR würden als das wahrscheinlichste Szenario erscheinen. Daran würde auch eine Erholung in Richtung 123,50 EUR noch nichts ändern. Erst im Falle eines Anstiegs darüber würde Erholungspotenzial in Richtung 133,67 EUR ergeben. (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:118,22 EUR -1,53% (10.07.2019, 17:35)