Kurzprofil Continental AG:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 83 auf 70 Euro.Das Zurückziehen des Ausblicks komme in einer globalen Krise wie dieser wenig überraschend und dürfte bei allen von der NORD LB beobachteten Branchenunternehmen und bei den meisten Konzernen darüber hinaus erfolgen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Coronavirus-Krise stelle die Automobilhersteller und -zulieferer vor nie gekannte Probleme. Werksschließungen über mehrere Wochen in zahlreichen Ländern dürften auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Produktion und Verkauf lägen vielerorts weitgehend brach, was mindestens vier Wochen so bleiben dürfte. Der Einbruch des chinesischen Automarktes im Februar um mehr als 80% sei krass und ohnegleichen gewesen. Was sich im Februar im Reich der Mitte gezeigt habe, dürfte sich in den Monaten März und April (möglicherweise auch länger) auf viele andere wichtige Ländermärkte ausweiten, in denen das soziale Leben, aber auch die Automobilproduktion über Wochen stillstehen würden.Schwope gehe aktuell davon aus, dass Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um 10 bis 20% einbrechen würden. Die Rückgänge der Gewinngrößen der Unternehmen dürften prozentual deutlich höher ausfallen, wenngleich sie kaum zu kalkulieren seien. Auch wenn Continental im ersten Quartal noch schwarze Zahlen geschrieben habe, könnten die Werte in Q2 in den roten Bereich rutschen.Mit Blick auf den Anlagehorizont von einem Jahr bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie, reduziert das Kursziel aber marktbedingt von 83 auf 70 Euro. (Analyse vom 01.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Continental AG: Keine vorhanden.