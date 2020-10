Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

101,55 EUR -0,15% (22.10.2020, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

101,05 EUR -0,35% (22.10.2020, 11:19)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (22.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Hannoveraner Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Der Reifenhersteller habe gestern Abend vorläufige Eckdaten für das Q3 2020 vorgelegt. Demnach sei der Umsatz von EUR 11,1 Mrd. auf EUR 10,3 Mrd. gesunken. Die bereinigte EBIT-Marge habe bei 8,1% gelegen (Q3 2019: 5,6%). "Nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Restrukturierungsaufwendungen werden allerdings zu einem negativen Wert des berichteten EBIT für das dritte Quartal 2020 führen. Gleiches gilt für das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis für das dritte Quartal 2020."Einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 beabsichtige die Unternehmensführung im Rahmen der Präsentation des 9-Monatsberichtes am 11. November zu publizieren.Auch wenn das bereinigte EBIT-Marge des Konzerns besser als die Konsenserwartung der Marktteilnehmer ausgefallen sei, würden doch die umfangreichen Wertminderungen und Restrukturierungsaufwendungen des Konzerns sauer aufstoßen, die auch schon für das Q4 angekündigt worden seien. Unterm Strich könnte am Ende des Geschäftsjahres 2020 erneut ein Verlust anfallen. Schwope gehe momentan davon aus, dass Auto-Produktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 branchenweit und global um 10% bis 20% einbrechen würden. Optimistischer als der Conti-Vorstand sei Schwope allerdings, was die Entwicklung des Automobilmarktes in den nächsten Jahren angehe. Spätestens ab dem Jahr 2023 erwarte er spürbares Wachstum. Hoffnung mache vor allem China, das in den letzten Monaten relativ starke Absatzzahlen ausgewiesen habe. Jedoch würden sämtliche Märkte extrem von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.